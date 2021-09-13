نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. قصة المشورة التي رفضها الملك فيصل بعد تحرير "الوديعة" من مقاتلي اليمن

منذ ساعتين
2264
1
بالفيديو .. قصة المشورة التي رفضها الملك فيصل بعد تحرير "الوديعة" من مقاتلي اليمن

الرياض (صدى):
سرد مستشار الاستخبارات، أحمد باديب، قصة المشورة التي نصح بها ساسة سعوديون الملك فيصل بعد تحرير الوديعة من مقاتلي اليمن الجنوبي.

وأوضح أن الاحتلال البريطاني عندما خرج من اليمن سلموا الحكم لجماعات متطرفة لا تؤمن بأن الإسلام وتعاليمه تصلح لهم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "السطر الأوسط" المذاع على قناة mbc1.

وأضاف أن هذه الجماعات المتطرفة هاجمت التنظيمات الإسلامية، وقامت بتأسيس دولة اشتراكية في اليمن الجنوبي بدعم من الاتحاد السوفيتي، وأعلنوا عدم اعترافهم بالاتفاقية التي تم توقيعها في عام 1934 لرسم الحدود الدولية بين السعودية واليمن.

وأضاف أن هذه الجماعات هاجمت منفذ الوديعة من أجل احتلالها، لافتا إلى أن المملكة حينها كانت تمتلك قواعد عسكرية قوية وسلاح جوي متقدم، وقوات قادرة على حماية أراضيها.

وأشار إلى أن الملك فيصل أصدر أمره بضرب كافة القوات التي دخلت الأراضي السعودية، ونفذت القوات الجوية أمر الملك فيصل، وتمكنت من هزيمة القوات المحتلة القادمة من اليمن الجنوبي.

ولفت إلى أن بعض السياسين أشاروا على الملك فيصل بإكمال الحرب بضرب عدن، وإسقاط اليمن الجنوبي، إلا أن الملك فيصل رفض ذلك، لأنه كان يرى أنه من الأفضل أن تتراجع هذه الجماعات عن الاشتراكية باقتناع منهم، وليس بإجبارهم بالقوة والحرب.

السعودية
اليمن
منفذ الوديعة
استخبارات
الوديعة
اليمن الجنوبي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134102
منذ ساعة
الله يرحمك يا ابا عبد الله ويسكنك فسيح جناته .. اللهم آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
اشهد انك ياشدا شامخ على مر العصور ثبتك ربي وزود في ثباتك بالجبال،،،،، من جمالك ناحتين الصخر جلسات وقصور عايشين فيك النشامى والمطاليق الرجال،،،،،،
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
طيب ايش الوظايف
عندما يغيب المساء
كيف يعني ام عياله ما يقلون زوجته
لللل
اي افكار ضاله تتحدث عنها اليوم الامور تداخلت هل الافكار الضاله في القتل والتفجير والانتمي للاحزاب هل الافكار في الانحلال من الدين والقيم الاخلاقي...

أخر الأخبار

بالفيديو .. ضبط 36 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
بالفيديو .. ضبط 36 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
منذ 35 دقيقة 1219
شاهد.. أغرب حالات قسم الطوارئ منها ابتلاع الأطفال للإيربود
شاهد.. أغرب حالات قسم الطوارئ منها ابتلاع الأطفال للإيربود
منذ 36 دقيقة 1235
مينيز : لدينا لاعبين غائبين وسنحارب من أجل التأهل
مينيز : لدينا لاعبين غائبين وسنحارب من أجل التأهل
منذ 58 دقيقة 1243
مستشار تربوي: برامج "اعتدال" تحمي الشباب من الأفكار الضالة
مستشار تربوي: برامج "اعتدال" تحمي الشباب من الأفكار الضالة
منذ ساعة 1266
أم تفضل بتر ساقها لإنقاذ حياة ابنتها
أم تفضل بتر ساقها لإنقاذ حياة ابنتها
منذ ساعة 695
هجن الأمير تركي بن محمد تحقق سيف ولي العهد بمهرجان الهجن
هجن الأمير تركي بن محمد تحقق سيف ولي العهد بمهرجان الهجن
منذ ساعة 1427
بالفيديو: قرداحي رداً على سؤال " من سيسرق المليون؟ ":" عيب اللي بيحكوه على الشاشات "
بالفيديو: قرداحي رداً على سؤال " من سيسرق المليون؟ ":" عيب اللي بيحكوه على الشاشات "
منذ ساعة 2072
فتاة تنتحر بإلقاء نفسها من أعلى جسر "جابر الأحمد"
فتاة تنتحر بإلقاء نفسها من أعلى جسر "جابر الأحمد"
منذ ساعة 888
بالصور .. 53 خبيرًا يحددون سمات "المرشد" وأهميته بقطاع الأعمال
بالصور .. 53 خبيرًا يحددون سمات "المرشد" وأهميته بقطاع الأعمال
منذ ساعتين 1413
تغييرات مرتقبة بشأن المخالفات المرورية وآلية استخلاصها من المخالفين
تغييرات مرتقبة بشأن المخالفات المرورية وآلية استخلاصها من المخالفين
منذ ساعتين 2542