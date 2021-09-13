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سنابيه تنتقد تصرفات بعض الشباب والبنات بعد الخطوبة
منذ 14 ساعة
2043
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 53248
منذ 46 دقيقة
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اعقب ياالخايب ..
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