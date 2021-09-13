طلال الغامدي (صدى):
دخل نادي الوحدة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تسجيل رقم قياسي بالوصول لـ 19,649 رسالة تبرع في ساعة بالمساهمة مع جمعية "الإرادة" في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.
وكتب "الوحدة" عبر حسابه على "تويتر": "بدعم جماهيرنا الغالية الوحدة يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تسجيل رقم قياسي بالوصول لـ 19,649 رسالة تبرع في ساعة بالمساهمة مع جمعية الإرادة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة".
وجاء ذلك ضمن إحدى مبادرات مركز الوحدة للفئات الخاصة المنبثقة من مبادرات استراتيجية المسؤولية الاجتماعية بالنادي.