3 ذئاب بشرية يغتصبون فتاة معاقة ذهنياً

القاهرة (صدى):
قررت النيابة المصرية، حبس 3 ذئاب بشرية باغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا في إحدى المحافظات المصرية، 4 أيام.
وتعود الواقعة عندما ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية 3 أشخاص هتكوا عرض فتاة معاقة ذهنيًا وجدوها في الشارع.
وحرر والد المجني عليها، بلاغا يفيد بأن ابنته خرجت من المنزل ولم تعد لإعاقتها ذهنيًا، مبينا أنه عثر عليها بالقرب من محطة مترو الأنفاق في حالة إعياء، ولم يعرفوا من اعتدى عليها جنسيًا.
وتوصلت الجهات الأمنية للجناة الثلاثة بعد تفريغ كاميرات المراقبة، حيث حددت هويتهم تم ضبطهم، وأقروا بأنهم أوهموا الفتاة بتوصيلها بتوك توك وتناوبوا على اغتصابها.