رياض محرز يحتفل بخطوبته على عارضة الأزياء تايلور وارد

الجزائر (صدى):
أعلن اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، خطوبته بشكل رسمي على صديقته عارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وارد.
واحتفل اللاعب رياض محرز أمس لأحد، بحفل خطوبته من صديقته عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، وتواجد عدد كبير من نجوم الكرة، يتقدمهم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، وكايل والكر، نجم مانشستر سيتي.
يذكر أن تايلور هي عارضة أزياء تبلغ من العمر 23 عاما، وارتبطت بمحرز بشكل غير رسمي منذ صيف العام الماضي، وهي ابنة أشلي وارد، المهاجم الإنجليزي الذي سبق له اللعب لعدة أندية إنجليزية على غرار برادفورد سيتي، وبلاكبيرن روفرز، وديربي كاونتي، وشيفيلد يونايتد، وليستر سيتي، ومانشستر سيتي.