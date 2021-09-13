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رياض محرز يحتفل بخطوبته على عارضة الأزياء تايلور وارد

منذ 13 ساعة
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رياض محرز يحتفل بخطوبته على عارضة الأزياء تايلور وارد

الجزائر (صدى):
أعلن اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، خطوبته بشكل رسمي على صديقته عارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وارد.

واحتفل اللاعب رياض محرز أمس لأحد، بحفل خطوبته من صديقته عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، وتواجد عدد كبير من نجوم الكرة، يتقدمهم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، وكايل والكر، نجم مانشستر سيتي.

يذكر أن تايلور هي عارضة أزياء تبلغ من العمر 23 عاما، وارتبطت بمحرز بشكل غير رسمي منذ صيف العام الماضي، وهي ابنة أشلي وارد، المهاجم الإنجليزي الذي سبق له اللعب لعدة أندية إنجليزية على غرار برادفورد سيتي، وبلاكبيرن روفرز، وديربي كاونتي، وشيفيلد يونايتد، وليستر سيتي، ومانشستر سيتي.

 

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53233
منذ 28 دقيقة
مبروك

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولا قوه إلا بالله
برنس
يازينك ساكت كفايه نفاق
ابو عمار
المفروض محاسبة الاب اولا ثم اخيه الحقير المجاهر بالمعصيه
ابو عمار
لا يوجد لتحرش مبرر الا قلة عقل المتحرش والمتحرش بها
ابو عمار
يا با انتم وين والاسلام وين

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