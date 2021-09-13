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حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة

الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة، متوقعا تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمرغربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الباحة
جازان
عسير
حالة الطقس
رياح نشطة
السحب الرعدية
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134091
منذ 55 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خالد
دياثه وساخه قرف انحطاط
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. يقولون // البياره ماتدري انها امتلأت حتى تفيض ... ( يكرم من يقرا ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالكم وفالكم .. عفن متفسخ جداً ..
عندما يغيب المساء
الاخوه إلى يقلون تعصب وجهل تروا الشيطان له مادخل والله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يبتلينا

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