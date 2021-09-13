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بالفيديو.. مواطنان يؤديان فن المجرور تحت المطر في الطائف

منذ ساعتين
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بالفيديو.. مواطنان يؤديان فن المجرور تحت المطر في الطائف

الطائف (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول مواطنين يؤديان رقصات فن المجرور الشهير أثناء هطول المطر وتساقط حبات "البرَد" في مرتفعات منطقة الشفا بالطائف.

وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبّر العديد عن إعجابهم بمشاهد المطر والرقصات.

وقال المصور الضوئي فهد الشنبري لقناة " العربية" إنه "بينما كان يهطل المطر بغزارة مساء أمس الأحد، لاحظت صديقيّ يؤديان رقصات فن المجرور تحت الأمطار وحبات البَرد.

وأشار إلى أنه "حينها عشنا أجواء المرح والمطر يتساقط علينا"، مضيفاً أن الأمطار هطلت على عموم محافظة الطائف.

الطائف
المطر
الشفا
البرَد
رقصات
فن المجرور
فهد الشنبري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134090
منذ 55 دقيقة
تعوذوا من الشيطان وهللوا وكبروا .. واتركوا عنكم المناقز انت والمظله الحديديه معك تجذب الصواعق .. احمدوا الله على النعمه يا اخوان ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خالد
دياثه وساخه قرف انحطاط
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. يقولون // البياره ماتدري انها امتلأت حتى تفيض ... ( يكرم من يقرا ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالكم وفالكم .. عفن متفسخ جداً ..
عندما يغيب المساء
الاخوه إلى يقلون تعصب وجهل تروا الشيطان له مادخل والله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يبتلينا

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