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مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

منذ 9 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع بأكثر من 40 نقطة بدعم تداولات المزاد، حيث أغلق السوق قبل المزاد على مكاسب 15 نقطة، ودعمت أسهم البنوك الارتفاعات بشكل رئيسي ثم قطاعا المواد الأساسية والاتصالات.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11386 نقطة مرتفعا بنحو 44 نقطة أو ما يعادل 0.38 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.23 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 182.77 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 300.79 ألف صفقة.

ويأتي صعود السوق اليوم بدعم من صعود سهم "اس تي سي" المرتفع 1.2 في المائة ثم سهم سابك 1 في المائة، ونحو 0.7 في المائة من المكاسب طالت أسهم البنك الاهلي السعودي.

في المقابل تراجع سهم مصرف الراجحي 0.3 في المائة، ونحو 2.9 في المائة من التراجعات لسهم سابك للمغذيات الزراعية بعد مكاسب واسعة طالت السهم خلال الجلسات السابقة.

وأعلنت جبل عمر اليوم عن تقديم عرض غير ملزم لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري بشأن تسوية شاملة فيما يتعلق بأصول الصندوق وذلك من خلال قيام الشركة بإصدار 193.06 مليون سهم جديد في الشركة لصالح مالكي وحدات الصندوق، في حين تراجع السهم اليوم بنحو 0.6 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 135 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم الدريس المرتفع 5.15 في المائة، وسط تداولات مكثفة على السهم هي الأعلى منذ يونيو الماضي، ليسجل السهم أعلى إغلاق له منذ ابريل 2006 وهي الجلسة الأولى حينها للسهم منذ إدراجه.

كذلك شهدت أسهم نسيج وكيمانول وكذلك بترو رابغ مكاسب فاقت 4 في المائة، بالإضافة إلى صعود سهم تكوين والخزف السعودي بأكثر من 3 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 56 شركة، تصدرها سهم سابك للمغذيات الزراعية، تلاه أسهم بوبا العربية و باتك المنخفضة بأكثر من 2 في المائة، بينما تراجعت أسهم المتحدة للتأمين 1.8 في المائة.

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التعليقات

بيبيبيبيي
بيبيبيبيي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
بيبيبيبي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. مقروده وجت الطقه براسها .. ويش موديك ملعب الفرسان ياحرمه .....؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
هذا مثل عيال النعمه من الاوادم .. اشباهه كثير ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هل تقصدين لازم التكشف عند المختصين .. حسب كلامتز ....؟ .. امعصيه وبطنتز يوجعتز .. مامثل مساج المره لزوجه ومساج لزوجته ، ومساج الأم...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون ايدي الحرامية النجسه ليستأدب غيرهم من اهل النفوس المريضه ..

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