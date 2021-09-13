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والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا يكشف تفاصيل الواقعة:"الجاني طليق بلا عقوبة"

منذ ساعة
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والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا يكشف تفاصيل الواقعة:"الجاني طليق بلا عقوبة"

وكالات (صدى):
تستمر تداعيات مقتل طفل كردي في ضواحي ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا حتى الآن رغم أنه فقد حياته يوم الجمعة الماضي، في المستشفى متأثّراً بجروحه بعدما سحقته مركبة عسكرية للجيش التركي بالقرب من المدينة ذات الغالبية الكردية.

وقال والد الطفل الكردي الذي كان يبلغ من العمر 7 سنوات أنه لم يلتقِ بابنه في اليوم الذي فارق فيه الحياة نتيجة سفره إلى مدينة إسكندرونة قبل الحادثة بثلاثة أيام، مطالباً السلطات الأمنية باتخاذ تدابير تحدّ من حوادث الدهس التي راح ضحيتها العشرات في المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب وجنوب شرقي تركيا، بحسب العربية نت.

وأوضح أن الحادثة وقعت في شارعٍ غير مزدحم، بينما كان طفله يقود دراجة هوائية، لكن السلطات لم تلق القبض حتى الآن على السائق، واكتفت بتسجيل إفادته التي قدّمها للمدعي العام ثم خرج من مكتبه دون أن يُسجن.

وأكد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، وينبغي أن يُعاقب سائق المركبة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث من جديد"، مشدداً على أن "هذا الأمر هو الطلب الوحيد لعائلته".

 

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تركيا
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ولاية شرناق
آلية عسكرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134075
منذ 17 دقيقة
الله يعين اهله ..

.. ومع هذا اقول .. الشغب ماهو زين ، وخاصة من هم في عمره ..

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أحدث التعليقات

مشاعر أنسان ..
ماشاء الله عليها تجيد الالمانية بنفس اللكنة الام التي يتحدث بها الشعب الالماني الله يوفقها ويحفظها مذيعة جميلة جدا ورائعة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الى مزيد من التقدم والعلو والإزدهار يا بلادنا الحبيبه .. .. حفظكم الله من كل سوء وأذيه ، وزادكم عزاً على عز .. اللهم...
الملل
الحمدلله ما دام كذا رجع المكرفونات واتقي الله
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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