والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا يكشف تفاصيل الواقعة:"الجاني طليق بلا عقوبة"

وكالات (صدى):
تستمر تداعيات مقتل طفل كردي في ضواحي ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا حتى الآن رغم أنه فقد حياته يوم الجمعة الماضي، في المستشفى متأثّراً بجروحه بعدما سحقته مركبة عسكرية للجيش التركي بالقرب من المدينة ذات الغالبية الكردية.
وقال والد الطفل الكردي الذي كان يبلغ من العمر 7 سنوات أنه لم يلتقِ بابنه في اليوم الذي فارق فيه الحياة نتيجة سفره إلى مدينة إسكندرونة قبل الحادثة بثلاثة أيام، مطالباً السلطات الأمنية باتخاذ تدابير تحدّ من حوادث الدهس التي راح ضحيتها العشرات في المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب وجنوب شرقي تركيا، بحسب العربية نت.
وأوضح أن الحادثة وقعت في شارعٍ غير مزدحم، بينما كان طفله يقود دراجة هوائية، لكن السلطات لم تلق القبض حتى الآن على السائق، واكتفت بتسجيل إفادته التي قدّمها للمدعي العام ثم خرج من مكتبه دون أن يُسجن.
وأكد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، وينبغي أن يُعاقب سائق المركبة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث من جديد"، مشدداً على أن "هذا الأمر هو الطلب الوحيد لعائلته".