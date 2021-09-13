شخص يفارق الحياة أثناء ممارسة الرذيلة مع جارته

القاهرة (صدى):
عثرت الجهات الأمنية في مصر، على جثة موظف داخل شقة سكنية بسبب علاقة غير شرعية بينه وبين وجارته المطلقة ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة نومها بعد ممارستهما الرذيلة.
واكتشف الأهالي انبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية لسيدة في أحد العقارات، ليتجه ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، واقتحموا الشقة بعد كسر الباب وعثروا على جثة موظف متحللة بغرفة نوم جارته، ادعت السيدة في البداية أن المتوفي دخل شقتها أثناء سفرها لسرقتها ومات في غرفة نومها.
ولكن تم العثور على قسيمة زواج خاصة بالمتوفي وطليقته، وتم وضع صورة جارته بدلا منها ليتمكن من التنقل معها في أماكن مدعيا أنها زوجته، فيما اعترفت بأنها على علاقة غير شرعية بالمتوفى وهو موظف مطلق وأنه توفى بعد سفرها، وحاولت الاتصال به، لكن محاولاتها فشلت طوال الثلاثة أيام الماضية.