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شخص يفارق الحياة أثناء ممارسة الرذيلة مع جارته

منذ ساعة
1489
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شخص يفارق الحياة أثناء ممارسة الرذيلة مع جارته

القاهرة (صدى):
عثرت الجهات الأمنية في مصر، على جثة موظف داخل شقة سكنية بسبب علاقة غير شرعية بينه وبين وجارته المطلقة ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة نومها بعد ممارستهما الرذيلة.

واكتشف الأهالي انبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية لسيدة في أحد العقارات، ليتجه ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، واقتحموا الشقة بعد كسر الباب وعثروا على جثة موظف متحللة بغرفة نوم جارته، ادعت السيدة في البداية أن المتوفي دخل شقتها أثناء سفرها لسرقتها ومات في غرفة نومها.

ولكن تم العثور على قسيمة زواج خاصة بالمتوفي وطليقته، وتم وضع صورة جارته بدلا منها ليتمكن من التنقل معها في أماكن مدعيا أنها زوجته، فيما اعترفت بأنها على علاقة غير شرعية بالمتوفى وهو موظف مطلق وأنه توفى بعد سفرها، وحاولت الاتصال به، لكن محاولاتها فشلت طوال الثلاثة أيام الماضية.

 

 

مصر
وفاة
ممارسة الرذيلة
علاقة غير شرعية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3872
منذ 28 دقيقة
اللهم احسن خاتمتنا واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134075
منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

مشاعر أنسان ..
ماشاء الله عليها تجيد الالمانية بنفس اللكنة الام التي يتحدث بها الشعب الالماني الله يوفقها ويحفظها مذيعة جميلة جدا ورائعة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الى مزيد من التقدم والعلو والإزدهار يا بلادنا الحبيبه .. .. حفظكم الله من كل سوء وأذيه ، وزادكم عزاً على عز .. اللهم...
الملل
الحمدلله ما دام كذا رجع المكرفونات واتقي الله
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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