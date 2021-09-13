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وزارة البيئة: فتح بوابات سد وادي بيش على مدى شهر (فيديو)

منذ ساعة
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وزارة البيئة: فتح بوابات سد وادي بيش على مدى شهر (فيديو)

جازان (صدى):
فتحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، بوابات سد وادي بيش بمنطقة جازان بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لتصريف 20 مليون متر مكعب من المياه لمدة شهر، ولتغذية حقل آبار الشرب وأبار المزارعين على مجرى الوادي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف، أن كمية المياه التي سيتم تصريفها تبلغ 20 مليون متر مكعب بتدفق (10 م3 /ثانية) لمدة ثمانية أيام، ومن ثم يتم تخفيض التدفق إلى ( 6,89م /ثانية ) لمدة اثنين وعشرين يوماً ، مشيراً إلى أن سد وادي بيش الذي تم افتتاحه في عام 2009م، يبلغ طوله 340 متراً وارتفاعه 106 أمتار.

ودعت الوزارة المواطنين الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

 

الجهات الحكومية
سد وادي بيش
منطقة جازان
وزارة البيئة والمياه والزراعة
بوابات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134075
منذ 51 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

مشاعر أنسان ..
ماشاء الله عليها تجيد الالمانية بنفس اللكنة الام التي يتحدث بها الشعب الالماني الله يوفقها ويحفظها مذيعة جميلة جدا ورائعة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الى مزيد من التقدم والعلو والإزدهار يا بلادنا الحبيبه .. .. حفظكم الله من كل سوء وأذيه ، وزادكم عزاً على عز .. اللهم...
الملل
الحمدلله ما دام كذا رجع المكرفونات واتقي الله
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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