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سيول من الحمم البركانية

منذ ساعتين
789
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134075
منذ 58 دقيقة
سبحان الله العظيم ..

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أحدث التعليقات

مشاعر أنسان ..
ماشاء الله عليها تجيد الالمانية بنفس اللكنة الام التي يتحدث بها الشعب الالماني الله يوفقها ويحفظها مذيعة جميلة جدا ورائعة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الى مزيد من التقدم والعلو والإزدهار يا بلادنا الحبيبه .. .. حفظكم الله من كل سوء وأذيه ، وزادكم عزاً على عز .. اللهم...
الملل
الحمدلله ما دام كذا رجع المكرفونات واتقي الله
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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