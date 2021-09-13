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العامل جاب العيد
منذ ساعتين
883
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134075
منذ ساعة
انكب عشاك يا عامل الفقر ..
مشآعر انسان ..
عدد التعليقات : 68
منذ 26 دقيقة
استغفر الله العظيم واتوب اليه.
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أحدث التعليقات
مشاعر أنسان ..
ماشاء الله عليها تجيد الالمانية بنفس اللكنة الام التي يتحدث بها الشعب الالماني الله يوفقها ويحفظها مذيعة جميلة جدا ورائعة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الى مزيد من التقدم والعلو والإزدهار يا بلادنا الحبيبه .. .. حفظكم الله من كل سوء وأذيه ، وزادكم عزاً على عز .. اللهم...
الملل
الحمدلله ما دام كذا رجع المكرفونات واتقي الله
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
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