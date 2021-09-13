5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث في مصر

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة عقوق ارتكبها خمسة أبناء ضد والدتهم؛ حيث قاموا بتعذيبها وإجبارها على وضع بصمتها في عقود بيع وشراء ممتلكاتها من المنزل من ميراث والدهم.
وأصيبت الأم بكدمات وجروح سطحية وسحجات بالجسم، بعد قيام أبنائها الخمسة، بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب محدثين إصابتها، وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها والاستيلاء على هاتفها الجوال.
وأقر الأبناء بأن والدتهم تزوجت من آخر بعد وفاة والدهم، وكانت ترغب الإقامة معهم بذات المنزل، الأمر الذي أثار حفيظتهم وقاموا بطردها من المنزل، وبتاريخ الواقعة حضرت المجني عليها وحاولت الإقامة بالمنزل، ولدى رفضهم قامت بالصياح فتعدوا عليها وأخرجوها بالقوة.