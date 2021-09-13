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5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث في مصر

منذ ساعة
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5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث في مصر

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة عقوق ارتكبها خمسة أبناء ضد والدتهم؛ حيث قاموا بتعذيبها وإجبارها على وضع بصمتها في عقود بيع وشراء ممتلكاتها من المنزل من ميراث والدهم.

وأصيبت الأم بكدمات وجروح سطحية وسحجات بالجسم، بعد قيام أبنائها الخمسة، بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب محدثين إصابتها، وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها والاستيلاء على هاتفها الجوال.

وأقر الأبناء بأن والدتهم تزوجت من آخر بعد وفاة والدهم، وكانت ترغب الإقامة معهم بذات المنزل، الأمر الذي أثار حفيظتهم وقاموا بطردها من المنزل، وبتاريخ الواقعة حضرت المجني عليها وحاولت الإقامة بالمنزل، ولدى رفضهم قامت بالصياح فتعدوا عليها وأخرجوها بالقوة.

 

 

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عقوق

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 346
منذ 48 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
يارب ارحمنا من هذي القلوب المتحجره يارب
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8538
منذ 46 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله

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أحدث التعليقات

مشاعر أنسان ..
احيانا الاباء المتسلطون والمستبدون والمضطهدين والكارهين لابنائهم يكونوا هم سبب تطور العنف والمشاداة والمشكلة الى جريمة
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العنف وعدم التراحم وعدم الاحساس بالطرف الاخر ومراعاته هي من اسباب وقوع مثل هذه الجرائم المثيرة للاشمئزاز
فوق هام ...
كنز لمن رعاه و من سيرعاه ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههه من يرى الصواب ولا يفعله فهو جبان. والصواب هنا هو((الهروب))..
نجاة محمد
ربي يوفقة و يحفظة

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