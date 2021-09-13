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القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في أبها

منذ ساعتين
11997
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القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في أبها

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير ، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / ناشر بن علي بن هادي العبدي -سعودي الجنسية- على قتل / عبدالله بن ذيب بن فرحان القحطاني -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ناشر بن علي بن هادي العبدي اليوم الاثنين 6 / 2 / 1443هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
مدينة أبها
القصاص
الداخلية
منطقة عسير
تنفيذ حكم

التعليقات

ابراهيم🕊
ابراهيم🕊 عدد التعليقات : 7444
منذ ساعة
الجنوب دايم مشاكل وجرايم 😂💔
مشاعر أنسان ..
مشاعر أنسان .. عدد التعليقات : 54
منذ ساعة
كلها جهل وتخلف وتشدد وتعصب على الفاضي
لايوجد اجمل من السماحة والتواضع والبساطة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134075
منذ 59 دقيقة
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
مشاعر أنسان ..
مشاعر أنسان .. عدد التعليقات : 54
منذ 25 دقيقة
اسباب مثل هالمشاكل الجهل والتخلف والتشدد والعصبية وقلة الوعي وفهم الدين الحق

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أحدث التعليقات

مشاعر أنسان ..
ماشاء الله عليها تجيد الالمانية بنفس اللكنة الام التي يتحدث بها الشعب الالماني الله يوفقها ويحفظها مذيعة جميلة جدا ورائعة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الى مزيد من التقدم والعلو والإزدهار يا بلادنا الحبيبه .. .. حفظكم الله من كل سوء وأذيه ، وزادكم عزاً على عز .. اللهم...
الملل
الحمدلله ما دام كذا رجع المكرفونات واتقي الله
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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