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الخطوط السعودية تعيد طلاء إحدى طائراتها بشعار الثمانينات

منذ ساعة
2494
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الخطوط السعودية تعيد طلاء إحدى طائراتها بشعار الثمانينات

الرياض (صدى):
أعادت الخطوط السعودية طلاء إحدى طائراتها بشعار الخطوط في الثمانينات الميلادية، بمناسبة اليوم الوطني 91.

ونشرت الخطوط السعودية صورة الطائرة عبر حسابها على " تويتر" حيث علقت عليها قائلة : " بماضينا بنينا مجداً فوق السحاب ثاني مفاجآتنا في اليوم الوطني السعودي 91".

ويذكر أن الهيئة العامة للترفيه أطلقت هوية اليوم الوطني الـ91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك ضمن دور الهيئة في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها، لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

الخطوط السعودية
المملكة
اليوم الوطني
الطائرة
شعار
الثمانينات

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14254
منذ ساعة
الله وأكبر ياحمام من صلاة الفجر ناح..

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أحدث التعليقات

مشاعر أنسان ..
احيانا الاباء المتسلطون والمستبدون والمضطهدين والكارهين لابنائهم يكونوا هم سبب تطور العنف والمشاداة والمشكلة الى جريمة
مشاعر أنسان ..
العنف وعدم التراحم وعدم الاحساس بالطرف الاخر ومراعاته هي من اسباب وقوع مثل هذه الجرائم المثيرة للاشمئزاز
فوق هام ...
كنز لمن رعاه و من سيرعاه ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههه من يرى الصواب ولا يفعله فهو جبان. والصواب هنا هو((الهروب))..
نجاة محمد
ربي يوفقة و يحفظة

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