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بالفيديو.. ممرضتان ترويان قصة حصولهما على الدكتوراه بعد 10 سنوات دراسة

منذ ساعة
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بالفيديو.. ممرضتان ترويان قصة حصولهما على الدكتوراه بعد 10 سنوات دراسة

الرياض (صدى):
روت ممرضتان، اليوم الاثنين، قصة حصولهما على شهادة الدكتوراه، بعد دراسة دامت أكثر من 10 سنوات.

وقالت الدكتورة صباح خلال لقاءها في برنامج "الراصد" إنها كانت تعمل ممرضة في مستشفى اليمامة بالرياض وتعاني من صعوبة في التعامل باللغة الإنجليزية، خاصة مع زملائها في العمل من الجنسيات الأخرى.

وأضافت أنها قررت بعدها تطوير ذاتها، ودرست التمريض بجامعة الملك سعود، وعينت مديرة هيئة التمريض بالمستشفى التي تعمل به.

وأشارت إلى أنها حصلت على الماجستير في التمريض، وكان لدي حلم الدكتوراه، رغم صعوبته ولكن بدعم وزارة الصحة وحصلت على الدكتوراه.

في حين قالت الدكتورة جواهر بنت جمعة، أستاذة مساعدة بكلية التمريض، إنها حصلت على دبلوم في التمريض، وكان عندنا عقدة من دخول الجامعة، ودخلت المعهد وكملت الجامعة بمعدل جيد جدًا.

وأضافت : كنت أدرس في الجامعة قبل حصولي على الدكتوراه وبعدها ابتعثت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على الماجستير والدكتوراه.

جامعة الملك سعود
الرياض
وزارة الصحة
تمريض
الدكتوراه
مستشفى اليمامة
الجنسيات الأخرى

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 88
منذ 18 دقيقة
كفو والله هذولي إللي يستحقون تجيبون لنا اخبارهم افضل بملايين
المرات من اخبار التافهات اللي اتصدعت روسنا منهم ومن تفاهاتهم .

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أحدث التعليقات

مشاعر أنسان ..
العنف وعدم التراحم وعدم الاحساس بالطرف الاخر ومراعاته هي من اسباب وقوع مثل هذه الجرائم المثيرة للاشمئزاز
فوق هام ...
كنز لمن رعاه و من سيرعاه ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههه من يرى الصواب ولا يفعله فهو جبان. والصواب هنا هو((الهروب))..
نجاة محمد
ربي يوفقة و يحفظة
ط 🍹🍹🍹
كفو والله هذولي إللي يستحقون تجيبون لنا اخبارهم افضل بملايين المرات من اخبار التافهات اللي اتصدعت روسنا منهم ومن تفاهاتهم .

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