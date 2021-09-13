بالفيديو.. إلهام الفضالة تثير الجدل بعد ظهورها مع شاب

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، الجدل بعدما ظهرت إلى جانب أصدقائها، مؤكدة أن الشاب الذي ظهر معهم ليس شقيقها.
وقالت إلهام الفضالة، أنهما إخوان في الإسلام، بينما تم تداول الفيديو على نطاق واسع، تحت تعليق شقيق إلهام الفضالة.
وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان، إن هذا الشاب هو المؤلف عبدالله الرومي، كاتب مسلسل "تعبت أرضيك" الذي عرض في عام 2017، والذي شارك في بطولته عبدالرحمن عقل، وزهرة عرفات، كما كتب مسلسل "عافك الخاطر" الذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته: اسمهان توفيق، والراحل مشاري البلام، هبه الدري، فرح الهادي.