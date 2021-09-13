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نهاية مروعة لشبان
منذ ساعتين
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14254
منذ 42 دقيقة
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
سبحان اللي خلص راعي السيارة منه، في جزء من الثانية..
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أحدث التعليقات
مشاعر أنسان ..
العنف وعدم التراحم وعدم الاحساس بالطرف الاخر ومراعاته هي من اسباب وقوع مثل هذه الجرائم المثيرة للاشمئزاز
فوق هام ...
كنز لمن رعاه و من سيرعاه ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههه من يرى الصواب ولا يفعله فهو جبان. والصواب هنا هو((الهروب))..
نجاة محمد
ربي يوفقة و يحفظة
ط 🍹🍹🍹
كفو والله هذولي إللي يستحقون تجيبون لنا اخبارهم افضل بملايين المرات من اخبار التافهات اللي اتصدعت روسنا منهم ومن تفاهاتهم .
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