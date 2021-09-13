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نهاية مروعة لشبان

منذ ساعتين
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التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14254
منذ 42 دقيقة
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.

سبحان اللي خلص راعي السيارة منه، في جزء من الثانية..

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واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههه من يرى الصواب ولا يفعله فهو جبان. والصواب هنا هو((الهروب))..
نجاة محمد
ربي يوفقة و يحفظة
ط 🍹🍹🍹
كفو والله هذولي إللي يستحقون تجيبون لنا اخبارهم افضل بملايين المرات من اخبار التافهات اللي اتصدعت روسنا منهم ومن تفاهاتهم .

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