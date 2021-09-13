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سيدة تكتشف حملها في يوم الولادة

منذ 7 ساعات
1939
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سيدة تكتشف حملها في يوم الولادة

لندن (صدى):
فوجئت سيدة بالغة من العمر 41 عاما، بأنها كانت حاملا في جنينها الأول في يوم الولادة .

كانت السيدة تشعر قبل الولادة ببعض الآلام في منطقة البطن، و لكنها اعتقدت أن السبب في تلك الآلام هو برد في المعدة و كانت تعالج نفسها و تتناول أدوية لعلاج آلام المعدة، بحسب صحيفة ديلي ستار

شعرت السيدة أن الأمر يتغير وأن بطنها تنتفخ يوما بعد يوم، فكانت تظن أن ذلك الإنتفاخ من الوجبات السريعة الجاهزة التي كانت تتناولها خارج المنزل أثناء فترة عملها .

و لم تكن تتوقع السيدة على الإطلاق أن ما في أحشائها هو جنين و ليس مجرد ألم ، فقد فوجئت بآلام المخاض ذات يوم، فتأكدت أنها كانت حامل حينما توجهت إلى أقرب مستشفى، و قامت بوضع جنينها و الذي كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لها .

الوجبات السريعة
الولادة
الحمل
الانتفاخ

التعليقات

fares
fares عدد التعليقات : 3103
منذ ساعة
وين عقلها؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134091
منذ 6 دقائق
استغفر الله العظيم ..

.. يقولون // البياره ماتدري انها امتلأت حتى تفيض ... ( يكرم من يقرا ) ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خالد
دياثه وساخه قرف انحطاط
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. يقولون // البياره ماتدري انها امتلأت حتى تفيض ... ( يكرم من يقرا ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالكم وفالكم .. عفن متفسخ جداً ..
عندما يغيب المساء
الاخوه إلى يقلون تعصب وجهل تروا الشيطان له مادخل والله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يبتلينا

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