سيدة تكتشف حملها في يوم الولادة

لندن (صدى):
فوجئت سيدة بالغة من العمر 41 عاما، بأنها كانت حاملا في جنينها الأول في يوم الولادة .
كانت السيدة تشعر قبل الولادة ببعض الآلام في منطقة البطن، و لكنها اعتقدت أن السبب في تلك الآلام هو برد في المعدة و كانت تعالج نفسها و تتناول أدوية لعلاج آلام المعدة، بحسب صحيفة ديلي ستار
شعرت السيدة أن الأمر يتغير وأن بطنها تنتفخ يوما بعد يوم، فكانت تظن أن ذلك الإنتفاخ من الوجبات السريعة الجاهزة التي كانت تتناولها خارج المنزل أثناء فترة عملها .
و لم تكن تتوقع السيدة على الإطلاق أن ما في أحشائها هو جنين و ليس مجرد ألم ، فقد فوجئت بآلام المخاض ذات يوم، فتأكدت أنها كانت حامل حينما توجهت إلى أقرب مستشفى، و قامت بوضع جنينها و الذي كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لها .