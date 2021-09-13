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وزارة البيئة تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها "170" لاستكمال مسوغات التعاقد

منذ 8 ساعات
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وزارة البيئة تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها "170" لاستكمال مسوغات التعاقد

فاطمة المالكي (صدى):
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (20) متقدماً ومتقدمة على وظائفها (170) (المرحلة الثانية) المعلن عنها بتاريخ 15-07-1441هـ وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال (10) أيام عمل، اعتباراً من تاريخ 07-02-1434 هـ الموافق 14-09-2021م،

وأوضحت الوزارة أنه يجب تسجيل موعد للمرشح في عيادة اللياقة لدى إحدى المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، و إبراز تطبيق توكلنا، و إحضار الهوية الوطنية ونسخة منها، إحضار صورة شخصية (4*6).

وأشارت إلى أن مقر المقابلة في مخرج 12 حي الملك عبدالله بالرياض بمبنى وكالة الخدمات المشتركة الإدارة العامة للموارد البشرية الدور (3)، مبينة أنه يمكن معرفة أسماء المتقدمين والمتقدمات عبر رابط الوزارة.

وظائف
المتقدمات
وزارة البيئة
مسوغات التعاقد

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82862
منذ 27 دقيقة
طيب ايش الوظايف

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
اشهد انك ياشدا شامخ على مر العصور ثبتك ربي وزود في ثباتك بالجبال،،،،، من جمالك ناحتين الصخر جلسات وقصور عايشين فيك النشامى والمطاليق الرجال،،،،،،
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
طيب ايش الوظايف
عندما يغيب المساء
كيف يعني ام عياله ما يقلون زوجته
لللل
اي افكار ضاله تتحدث عنها اليوم الامور تداخلت هل الافكار الضاله في القتل والتفجير والانتمي للاحزاب هل الافكار في الانحلال من الدين والقيم الاخلاقي...

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