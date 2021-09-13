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شاب يقتل والده بـ 36 طعنة في الإمارات

منذ ساعة
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شاب يقتل والده بـ 36 طعنة في الإمارات

أبوظبي (صدى):
أقدم شاب في الإمارات على قتل والده بمشرط حاد في أنحاء مختلفة من جسده، حيث طعنه 36 طعنة، وأتلف سيارة شقيقه وذلك بصدمها بسيارته عمداً عدة مرات بهدف منعه من إسعاف والده المجني عليه للمستشفى.

كان المتهم يدأب على طلب المال من والده المجني عليه الذي كان يعطيه أحياناً ويمنعه أخرى لعلمه أن المتهم يستخدمه في شراء المؤثرات العقلية، وكان المتهم يعتدي على والده بالضرب كلما امتنع عن تزويده بالمال لشراء المخدرات، وفي يوم الواقعة الذي حدثت في شهر رمضان الماضي استدرج المتهم المجني عليه إلى باحة المنزل بحجة الحديث معه، وما إن اقترب منه بمسافة مناسبة حتى قام بطعنه 36 طعنة بواسطة مشرط حاد في أنحاء مختلفة من جسده.

وعندما شاهد شقيق المتهم الواقعة من شرفة غرفته نزل إلى بهو المنزل، حيث قام بوضع والده في سيارته محاولاً إسعافه، ولكن المتهم اقتحم فناء المنزل بسيارته وصدم سيارة شقيقه عدة مرات حتى أصبحت غير قادرة على الحركة، فيما أبلغ الأخ الثاني؛ الذي كان متواجداً خارج المنزل؛ الشرطة بعد أن سمع صوت صراخ والده وهو يتحدث معه عبر الهاتف .

وأحالت نيابة الأسرة في مدينة العين المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتي أصدرت حكمها بإعدام الشاب.

قتل
الإمارات
الإعدام
مدينة العين

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 345
منذ 31 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
الحمدلله اللذي عافانا منا ابتلاه به .
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82948
منذ 24 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مشاعر أنسان ..
مشاعر أنسان .. عدد التعليقات : 43
منذ 17 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمنا برحمته

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أحدث التعليقات

أبوخالد إبن سمومة
الله يكتب أجرك ويسعدك يا أستاذ"علي الزهراني"ويوفقنا وإياك لما فيه صلاح ديننا ودنيانا..
مشاعر أنسان ..
ياخي مسوي فلم هندي طويل عريض مال اووم امه اي داعي ! قول خلص الصيف و اجانا الربيع وانتهت الحتوته .. فكنا من افلام...
واضح*** وصريح***
أبو العلاء المعري » العيش ماض فأكرم والديك به،، ** *** ** العَيشُ ماضٍ فَأَكرِم والِدَيكَ بِهِ وَالأُمُّ أَولى بِإِكرامٍ وَإِحسانِ وَحَسبُها الحَملُ وَالإِرضاعُ...
فراس عبدالعزيز
مقال ممتع ومفيد
أبو إبراهيم راشد الدوسري
والله أنك متحفنا يا دكتور خالد الله يعطيك العافية يا مبدع .

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