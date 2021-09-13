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بالفيديو.. الدكتورة خلود في إطلالة جديدة بميكب بني

منذ 20 ساعة
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بالفيديو.. الدكتورة خلود في إطلالة جديدة بميكب بني

خالد الظفيري (صدى):
اختارت الفاشينيستا الكويتية، الدكتورة خلود، اللون البني الغامق في إطلالتها الجديدة، وذلك بعد استفتائها جمهورها، ومشاركتهم في اختيار اللون الأنسب لها.

وظهرت الدكتورة خلود، بلون الشعر الجديد؛ مشيرة إلى أنها فجأة لم تعد تتحمل لون شعرها، وقررت في وقت متأخر من الليل تغيير لون شعرها.

وقالت الدكتورة خلود: "ما قدرت أنام وفصلت فاصلة وقولت لأمين الحين، الساعة 4 ونص الفجر، توديني الصيدلية.. قال إيش فيكي تعبانة قولتله لأ مو تعبانة مو فيني شيء"

وأضافت : نفسياً أبغي أصبغ شعري الحين، واشتريت علبتين صبغة احتياطي إذا اخترب اللون أرجع اللون الثاني بس الحمد لله اللون ظبط".

وأوضحت أن هذا اللون بالنسبة لها أفضل، وجعل حالتها النفسية أكثر ارتياحاً، كما أنها أصبحت أكثر حماساً لرؤية شكلها، ووضع لمسات المكياج والاهتمام بأدق التفاصيل التي تخص إطلالاتها.

الدكتورة خلود
خلود
اللون البني
البني الغامق

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53248
منذ ساعة
استعراض جديد بلا مازيه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخايب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الف ميروك للهلال الغالي .. دايماً رافع الراس عالي ..
عبدالله علي
وين الحرمه اللي تسوي لنا مساج عسي الله يجيبه الزوجه
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من اهبل ..
غليس ولد رماح
الحمد لله على السلامة ومبروك الفوز والتأهل للزعيم الآسيوي الهلال

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