بالفيديو.. الدكتورة خلود في إطلالة جديدة بميكب بني

خالد الظفيري (صدى):
اختارت الفاشينيستا الكويتية، الدكتورة خلود، اللون البني الغامق في إطلالتها الجديدة، وذلك بعد استفتائها جمهورها، ومشاركتهم في اختيار اللون الأنسب لها.
وظهرت الدكتورة خلود، بلون الشعر الجديد؛ مشيرة إلى أنها فجأة لم تعد تتحمل لون شعرها، وقررت في وقت متأخر من الليل تغيير لون شعرها.
وقالت الدكتورة خلود: "ما قدرت أنام وفصلت فاصلة وقولت لأمين الحين، الساعة 4 ونص الفجر، توديني الصيدلية.. قال إيش فيكي تعبانة قولتله لأ مو تعبانة مو فيني شيء"
وأضافت : نفسياً أبغي أصبغ شعري الحين، واشتريت علبتين صبغة احتياطي إذا اخترب اللون أرجع اللون الثاني بس الحمد لله اللون ظبط".
وأوضحت أن هذا اللون بالنسبة لها أفضل، وجعل حالتها النفسية أكثر ارتياحاً، كما أنها أصبحت أكثر حماساً لرؤية شكلها، ووضع لمسات المكياج والاهتمام بأدق التفاصيل التي تخص إطلالاتها.