نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. صاعقة رعدية تضرب جبل شدا في المخواة

منذ 9 ساعات
14166
2
شاهد.. صاعقة رعدية تضرب جبل شدا في المخواة

الباحة (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظات تحبس الأنفاس لضرب صاعقة رعدية لجبل شدا في محافظة المخواة بمنطقة الباحة.

وأظهر الفيديو، لحظة ضرب الصاعقة لقمة الجبل لتتفرع في السماء في مشهد خطف القلوب، بحسب حساب "طقس العرب - السعودية" عبر موقع "تويتر".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدن بمدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ويتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الأحمر.

الباحة
المخواة
الطقس
صاعقة رعدية
جبل الشدا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134102
منذ 4 ساعات
سبحان الله العظيم ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82862
منذ 12 دقيقة
اشهد انك ياشدا شامخ على مر العصور
ثبتك ربي وزود في ثباتك بالجبال،،،،،
من جمالك ناحتين الصخر جلسات وقصور
عايشين فيك النشامى والمطاليق الرجال،،،،،،

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
اشهد انك ياشدا شامخ على مر العصور ثبتك ربي وزود في ثباتك بالجبال،،،،، من جمالك ناحتين الصخر جلسات وقصور عايشين فيك النشامى والمطاليق الرجال،،،،،،
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
طيب ايش الوظايف
عندما يغيب المساء
كيف يعني ام عياله ما يقلون زوجته
لللل
اي افكار ضاله تتحدث عنها اليوم الامور تداخلت هل الافكار الضاله في القتل والتفجير والانتمي للاحزاب هل الافكار في الانحلال من الدين والقيم الاخلاقي...

أخر الأخبار

بالفيديو .. ضبط 36 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
بالفيديو .. ضبط 36 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
منذ 35 دقيقة 1219
شاهد.. أغرب حالات قسم الطوارئ منها ابتلاع الأطفال للإيربود
شاهد.. أغرب حالات قسم الطوارئ منها ابتلاع الأطفال للإيربود
منذ 36 دقيقة 1235
مينيز : لدينا لاعبين غائبين وسنحارب من أجل التأهل
مينيز : لدينا لاعبين غائبين وسنحارب من أجل التأهل
منذ 57 دقيقة 1243
مستشار تربوي: برامج "اعتدال" تحمي الشباب من الأفكار الضالة
مستشار تربوي: برامج "اعتدال" تحمي الشباب من الأفكار الضالة
منذ ساعة 1266
أم تفضل بتر ساقها لإنقاذ حياة ابنتها
أم تفضل بتر ساقها لإنقاذ حياة ابنتها
منذ ساعة 695
هجن الأمير تركي بن محمد تحقق سيف ولي العهد بمهرجان الهجن
هجن الأمير تركي بن محمد تحقق سيف ولي العهد بمهرجان الهجن
منذ ساعة 1427
بالفيديو: قرداحي رداً على سؤال " من سيسرق المليون؟ ":" عيب اللي بيحكوه على الشاشات "
بالفيديو: قرداحي رداً على سؤال " من سيسرق المليون؟ ":" عيب اللي بيحكوه على الشاشات "
منذ ساعة 2072
فتاة تنتحر بإلقاء نفسها من أعلى جسر "جابر الأحمد"
فتاة تنتحر بإلقاء نفسها من أعلى جسر "جابر الأحمد"
منذ ساعة 886
بالصور .. 53 خبيرًا يحددون سمات "المرشد" وأهميته بقطاع الأعمال
بالصور .. 53 خبيرًا يحددون سمات "المرشد" وأهميته بقطاع الأعمال
منذ ساعتين 1413
تغييرات مرتقبة بشأن المخالفات المرورية وآلية استخلاصها من المخالفين
تغييرات مرتقبة بشأن المخالفات المرورية وآلية استخلاصها من المخالفين
منذ ساعتين 2542