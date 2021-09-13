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تفاصيل تورط حارس مدرسة بنات في جازان مع 5 أشخاص لسرقتها

منذ 11 ساعة
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تفاصيل تورط حارس مدرسة بنات في جازان مع 5 أشخاص لسرقتها

جازان (صدى):
كشفت كاميرات مراقبة جريمة سرقة لإحدى مدارس البنات في جازان، تورط فيها حارسها مع 5 آخرين؛ حيث حاول تبرئة نفسه من الواقعة بالإبلاغ عن السرقة.

وباشرت شرطة جازان التحقيق في سرقة ممتلكات مدرسة للبنات بعدما تم نقلها لموقع آخر، وقبضت على بعض المتورطين، وتواصل البحث عن آخرين، لاستكمال التحقيقات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم قبل تحويلهم إلى النيابة العامة، بحسب الوطن

وتبين تورط الحارس مع 5 متهمين آخرين حيث كشفت كاميرات مراقبة بمنزل أحد مجاوري المدرسة،أولى خطوط القضية، وتم التعرف على المتهمين، ومحتويات السرقة التي تبلغ 45 مكيفا عاديا، و20 مكيفا مركزيا، وأجهزة كمبيوتر.

وأوضحت التحقيقات أن المتورطين دخلوا من البوابة الخلفية بمعرفة ووجود حارس المدرسة، وأن أحد المتهمين يعمل بالمندوبية، إلى جانب 3 عاطلين عن العمل، وجرى إيقافهم، والتحقيق معهم .

جازان
جريمة
سرقة
مدرسة بنات
كاميرات مراقبة
حارس مدرسة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17382
منذ 8 ساعات
تغمل خيرا .. شرا تلقى


حارس مفلس
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134107
منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. راع المثل قال // حاميها حراميهاا .. افااا يا ذا العلم الاقشر ..

.. سينالون العقاب الصارم ، بحول الله ..
ناسي
ناسي عدد التعليقات : 17
منذ 54 دقيقة
ايش المواطن لهذه الحالة ؟!!!!!!!!!!!

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أحدث التعليقات

متواضع😌
انضغط عليان يوم شاف الصدق ترا عارفين علومكم وقصصكم كل يوم جرايم وبلاوي معروفه الجنوب بلبلاوي
متواضع😌
تعليق ٥ ايوه انا عقيم وش تبي 😂
ط 🍹🍹🍹
رب كلمة قالت لصاحبها دعني . الواجب أن يحذر شر لسانه ولا يتكلم إلا بالخير كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن...
🕊
قد يكون يفحط والله اعلم لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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