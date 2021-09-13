شاب يهرب بعد أسابيع من اتهامه باغتصاب جماعي وقتل طفلة

لندن (صدى):
هرب شاب أفغاني مشتبه به إلى بريطانيا تحت اسم مستعار بعد أسابيع فقط من اتهامه باغتصاب جماعي وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا.
وأثار المتهم مخاوف بشأن أمن الحدود البريطانية بعد أن ظهر أمس أنه عبر القنال في قارب للاجئين وطالب باللجوء باسم مستعار، حيث أنه مطلوبًا في النمسا بتهمة القتل والاغتصاب
ويذكر أنه تم إيواؤه في فندق على نفقة دافعي الضرائب البريطانيين لمدة أسبوعين تقريبًا حتى ظهرت هويته الحقيقية.
وكان ضباط من الوحدة الوطنية لتسليم المجرمين قد اعتقلوا الشاب في 29 يوليو في فندق ايبيس في وايت تشابل شرق لندن ويواجه الآن إجراءات تسليمه.