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شاب يهرب بعد أسابيع من اتهامه باغتصاب جماعي وقتل طفلة

منذ 9 ساعات
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شاب يهرب بعد أسابيع من اتهامه باغتصاب جماعي وقتل طفلة

لندن (صدى):
هرب شاب أفغاني مشتبه به إلى بريطانيا تحت اسم مستعار بعد أسابيع فقط من اتهامه باغتصاب جماعي وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا.

وأثار المتهم مخاوف بشأن أمن الحدود البريطانية بعد أن ظهر أمس أنه عبر القنال في قارب للاجئين وطالب باللجوء باسم مستعار، حيث أنه مطلوبًا في النمسا بتهمة القتل والاغتصاب

ويذكر أنه تم إيواؤه في فندق على نفقة دافعي الضرائب البريطانيين لمدة أسبوعين تقريبًا حتى ظهرت هويته الحقيقية.

وكان ضباط من الوحدة الوطنية لتسليم المجرمين قد اعتقلوا الشاب في 29 يوليو في فندق ايبيس في وايت تشابل شرق لندن ويواجه الآن إجراءات تسليمه.

 

قتل
اغتصاب
بريطانيا
النمسا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134097
منذ ساعة
قال الشاعر // ومهما تكن عند امرءٍ من خليقةٍ .. وإن خالها تخفى على الناس تُعلمِ ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134097
منذ 19 دقيقة
قصدي اقول في تعليقي السابق ، انه مهما تخفى المجرم فعليه بينة تدمغه ، وسينال عقابه .. ونقول ونردد دايماً :: كل خينه عليها من الله بينه ::

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا عبد الله ويسكنك فسيح جناته .. اللهم آمين ..
بلسم الروح
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ولجميع موتى المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
قصدي اقول في تعليقي السابق ، انه مهما تخفى المجرم فعليه بينة تدمغه ، وسينال عقابه .. ونقول ونردد دايماً :: كل خينه عليها...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. الله يصلحتز يا بنيه .. تبكين على دخولتز الثلاثين ، اجل حنا ويش نسوي ويش نقول .. يا بنتي لن تستطيعي...

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