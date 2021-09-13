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بالفيديو.. روجينا ترقص مع راغب علامة على المسرح

منذ ساعة
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بالفيديو.. روجينا ترقص مع راغب علامة على المسرح

القاهرة (صدى):
ظهرت الممثلة المصرية روجينا زوجة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على المسرح برفقة الفنان اللبناني راغب علامة في حفله الذي أحياه بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

ورقصت روجينا مع راغب علامة على أنغام أغنية “أنا اسمي حبيبك”، وسط تصفيق الجمهور.

وحضر الحفل من النجوم أيضا إلى جانب روجينا، الفنانين ماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعي، والمطرب الجزائري الشاب خالد، ولاعب الكرة المعتزل محمد زيدان.

وكذلك عدد من النجوم بينهم إدوارد وماجد المصري، ولاعب كرة القدم السابق محمد زيدان، وعزيز الشافعي، بمشاركة أيضًا النجم الجزائري الشاب خالد.

راغب علامة
ماجد المصري
روجينا
أشرف زكي

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 39
منذ 27 دقيقة
ارقصي طول وعرض الادب تحت الأرض

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
با التوفيق للاستقلال الايراني باذن الله الفوز لكم مجرد طواقي متحركه في الملعب
نبيل
بارك الله فيك
مشآعر انسان ..
كل خلق الله حسن وجميل الخلقه لا تعيبوا خلق الله حتى لو لم يعجبكم لا تسخروا منها اتركوها وشأنها فقط
???
ارقصي طول وعرض الادب تحت الأرض
مشآعر انسان ..
اسوء ما قد يصل اليه الانسان هو ان يفقد انسانيته ورحمته واحساسه ويتحول لحيوان مستهتر بأنفس البشر وحياتهم

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