بالفيديو.. روجينا ترقص مع راغب علامة على المسرح

القاهرة (صدى):
ظهرت الممثلة المصرية روجينا زوجة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على المسرح برفقة الفنان اللبناني راغب علامة في حفله الذي أحياه بأحد فنادق القاهرة الجديدة.
ورقصت روجينا مع راغب علامة على أنغام أغنية “أنا اسمي حبيبك”، وسط تصفيق الجمهور.
وحضر الحفل من النجوم أيضا إلى جانب روجينا، الفنانين ماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعي، والمطرب الجزائري الشاب خالد، ولاعب الكرة المعتزل محمد زيدان.
وكذلك عدد من النجوم بينهم إدوارد وماجد المصري، ولاعب كرة القدم السابق محمد زيدان، وعزيز الشافعي، بمشاركة أيضًا النجم الجزائري الشاب خالد.