ارتفاع أسعار النفط بعد تقييم تداعيات الإعصار الأمريكي

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط ارتفاع فوق 73 دولارًا للبرميل، اليوم الاثنين، بعد سلسلة من المكاسب الأسبوعية، حيث تتبع المستثمرون استعادة الإمدادات البطيئة في خليج المكسيك وتوقعات الطلب والمخزونات خلال الربع الرابع.
وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 70 دولاراً للبرميل، على ارتفاع بنسبة 0.7% بعد صعوده 2.3% يوم الجمعة.
ومنذ أن ضرب إعصار آيدا منطقة الإنتاج الرئيسية، لم تتم إعادة تشغيل ما يقرب من نصف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأميركي منذ أكثر من أسبوعين، وفقًا لآخر حصيلة صادرة عن مكتب السلامة وإنفاذ البيئة.
وتسبب الاضطراب الناجم عن العاصفة في "صدمة صعودية غير عادية للسوق"، وكان "آيدا" فريداً من نوعه من حيث تأثيره الصعودي على احتياطيات النفط الأميركية والعالمية، مما أدى إلى انخفاض يقدر بنحو 30 مليون برميل، وفقًا لبنك Goldman Sachs،
وكان النفط قد ارتفع في الأسابيع الأخيرة، لتقليص التراجع الفصلي، حيث قام المستثمرون بتقييم تداعيات الإعصار وتعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا. وجاء التحرك إلى الأعلى في وقت تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بخطة لاستعادة الإنتاج، كما أكدت الصين طرحاً غير مسبوق للخام من مخزوناتها.