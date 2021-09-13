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ارتفاع أسعار النفط بعد تقييم تداعيات الإعصار الأمريكي

منذ 9 ساعات
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ارتفاع أسعار النفط بعد تقييم تداعيات الإعصار الأمريكي

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط ارتفاع فوق 73 دولارًا للبرميل، اليوم الاثنين، بعد سلسلة من المكاسب الأسبوعية، حيث تتبع المستثمرون استعادة الإمدادات البطيئة في خليج المكسيك وتوقعات الطلب والمخزونات خلال الربع الرابع.

وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 70 دولاراً للبرميل، على ارتفاع بنسبة 0.7% بعد صعوده 2.3% يوم الجمعة.

ومنذ أن ضرب إعصار آيدا منطقة الإنتاج الرئيسية، لم تتم إعادة تشغيل ما يقرب من نصف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأميركي منذ أكثر من أسبوعين، وفقًا لآخر حصيلة صادرة عن مكتب السلامة وإنفاذ البيئة.

وتسبب الاضطراب الناجم عن العاصفة في "صدمة صعودية غير عادية للسوق"، وكان "آيدا" فريداً من نوعه من حيث تأثيره الصعودي على احتياطيات النفط الأميركية والعالمية، مما أدى إلى انخفاض يقدر بنحو 30 مليون برميل، وفقًا لبنك Goldman Sachs،

وكان النفط قد ارتفع في الأسابيع الأخيرة، لتقليص التراجع الفصلي، حيث قام المستثمرون بتقييم تداعيات الإعصار وتعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا. وجاء التحرك إلى الأعلى في وقت تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بخطة لاستعادة الإنتاج، كما أكدت الصين طرحاً غير مسبوق للخام من مخزوناتها.

المكسيك
أسعار النفط
المخزونات
الإعصار الأمريكي

التعليقات

صالح
صالح عدد التعليقات : 1
منذ 54 دقيقة
ليس للمواطن فائدة من ارتفاع النفط لان اسعار المواد والخدمات سوف ترتفع وحساب المواطن ثابت

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خالد
دياثه وساخه قرف انحطاط
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. يقولون // البياره ماتدري انها امتلأت حتى تفيض ... ( يكرم من يقرا ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالكم وفالكم .. عفن متفسخ جداً ..
عندما يغيب المساء
الاخوه إلى يقلون تعصب وجهل تروا الشيطان له مادخل والله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يبتلينا

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