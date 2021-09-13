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الفراج: بايدن إنتهازي وإنجازاته "كارثية"

منذ 9 ساعات
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الفراج: بايدن إنتهازي وإنجازاته "كارثية"

عادل الحربي (صدى):
وصف المحلل السياسي أحمد الفراج، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه سياسي "انتهازي" ليس لديه إنجازات أو خبرة سياسية.

وقال الفراج :"يحاول البعض تذكيري بأن جو بايدن يملك خبرة سياسية طويلة كعضو بمجلس الشيوخ ونائب لأوباما، وللأخوة أقول: أتابع بايدن منذ سنوات طويلة جدا وأعرف كل تفاصيل مسيرته السياسية".

وعدد الفراج مواقف جو بايدن طوال مسيرته قائلا: "عدد سنوات الخدمة ليست معيارا، فالزعامة فطرية وهي لا تُشترى ولا تُكتسب، وطوال خدمة بايدن كمُشرّع ونائب رئيس، ليس له أي إنجاز يذكر، عدا إنجازات كارثية".

وتابع: " بايدن تبنّى في مجلس الشيوخ مشروع قانون عنصري أضرّ بالسود وأعلن ندمه عليه، وصوّت ضد حرب تحرير الكويت: حرب مشروعة، كما صوّت مع حرب احتلال العراق ٢٠٠٣: حرب خاطئة بُنيت على أدلة مزوّرة".

وأضاف: "كان صديقا وحليفا لعضو مجلس الشيوخ العنصري، والعضو السابق في منظمة ال KKK،روبرت بيرد، الذي صوّت مرتين ضد تعيين قضاة سود في المحكمة العليا: تم تعيينهم على أي حال".

واستكمل: "على افتراض أن بايدن كان سياسيا جيدا- وهذا غير صحيح- فحديثي هو عن حالته الصحية والعقلية الحالية وهي أمامكم صوتا وصورة، لا يمكن لأمم الدنيا أن تسلب الزعيم الحقيقي زعامته، فإن لم ينصفه الناس أنصفه التاريخ، ولا يمكن لأمم الدنيا أن تقنع الناس بزعامة مزوّرة، فالزعامة-مرة أخرى- فطرية لا تشترى ولا تكتسب".

واختتم قوله: "بايدن كان طوال تاريخه سياسيا انتهازيا، يعمل لمصالحه الخاصة ومصالح داعميه".

امريكا
احمد الفراج
الرئيس الامريكي
جو بايدن

التعليقات

هيم$
هيم$ عدد التعليقات : 7444
منذ ساعة
ترامب افضل من بايدن بكثييير على وقت ترامب م كان فيه جرائم وكان سعر النفط رخيص والأكل رخيص والقانون مسيطر على الأمن والنظام ولمن بعد حادثة جورج فلويد الناس كرهوا ترمب كانوا يظنون انه عنصري 😂🤷‍♂️

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أحدث التعليقات

مشاعر أنسان ..
ماشاء الله عليها تجيد الالمانية بنفس اللكنة الام التي يتحدث بها الشعب الالماني الله يوفقها ويحفظها مذيعة جميلة جدا ورائعة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الى مزيد من التقدم والعلو والإزدهار يا بلادنا الحبيبه .. .. حفظكم الله من كل سوء وأذيه ، وزادكم عزاً على عز .. اللهم...
الملل
الحمدلله ما دام كذا رجع المكرفونات واتقي الله
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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