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فلاح القحطاني : الهلاليون يغارون من النصر
منذ 9 ساعات
879
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التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 479
منذ 37 دقيقة
الاسويه صعبه قويه اذا فيه فريق نغار منه هو الاتحاد هو الي تقارنه بالهلال ام غيره مكانك سر
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كل خلق الله حسن وجميل الخلقه لا تعيبوا خلق الله حتى لو لم يعجبكم لا تسخروا منها اتركوها وشأنها فقط
???
ارقصي طول وعرض الادب تحت الأرض
مشآعر انسان ..
اسوء ما قد يصل اليه الانسان هو ان يفقد انسانيته ورحمته واحساسه ويتحول لحيوان مستهتر بأنفس البشر وحياتهم
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