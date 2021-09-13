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الأطباء يتوقفون عن العمل بسبب البنزين في لبنان

منذ ساعتين
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الأطباء يتوقفون عن العمل بسبب البنزين في لبنان

بيروت (صدى):
اضطر أطباء لبنانيون، أمس الأحد، التوقف عن العمل بسبب عدم مقدرتهم الوصول إلى أمكنة عملهم بسبب نفاد الوقود.

و ناشد تجمع الأطباء في لبنان وزارة الطاقة والحكومة، بتأمين البنزين بأسرع وقت ممكن، لأن توقف الاطباء عن العمل ستكون له مضاعفات خطيرة.

وطالب التجمع، نقابة الأطباء في بيروت، بالاتصال العاجل بالمسؤولين المعنيين، وتحديد محطات تعبئة مخصصة للزملاء في المنطقة، لتفادي وقوع الكارثة الصحية، وحفاظا على استمرارية الدور الإنساني للطبيب.

لا زال لبنان يعاني من أزمة وقود خانقة، في ظل حالة من الترقب لما ستقوم به الحكومة التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا.

بيروت
لبنان
الحكومة اللبنانية
أزمة وقود

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53202
منذ ساعة
طيب وين سفينة الوقود الايرانيه التي تحدث عنها ابو زميره قبل شهر تقريبا

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله المستعان والله الحال اليوم يبكي ياليت تعلمنا ايش ((المشرق)) بغى اعرف نفس الي عندنا والس اختلاف أسماء
ابراهيم
من حقك تتغلي
عندما يغيب المساء
والله ياكثر إلى هربن
ابراهيم🕊
انا لو تعطى لي السلطة على هذه البلاد بس لمدة دقيقة واحدة فقط كان أصدرت حكم بإخراج جميييييع الأجانب من البلاد وجعلتها للسعوديين فقط.
ابراهيم🕊
طيب عرفنا ان الأغذية مفيدة ولكن السؤال المحير ماهي يترى؟😂

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