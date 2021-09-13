الأطباء يتوقفون عن العمل بسبب البنزين في لبنان

بيروت (صدى):
اضطر أطباء لبنانيون، أمس الأحد، التوقف عن العمل بسبب عدم مقدرتهم الوصول إلى أمكنة عملهم بسبب نفاد الوقود.
و ناشد تجمع الأطباء في لبنان وزارة الطاقة والحكومة، بتأمين البنزين بأسرع وقت ممكن، لأن توقف الاطباء عن العمل ستكون له مضاعفات خطيرة.
وطالب التجمع، نقابة الأطباء في بيروت، بالاتصال العاجل بالمسؤولين المعنيين، وتحديد محطات تعبئة مخصصة للزملاء في المنطقة، لتفادي وقوع الكارثة الصحية، وحفاظا على استمرارية الدور الإنساني للطبيب.
لا زال لبنان يعاني من أزمة وقود خانقة، في ظل حالة من الترقب لما ستقوم به الحكومة التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا.