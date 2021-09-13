رسميًا..أصالة تعلن زواجها من العراقي فائق حسن

دمشق (صدى):
أكدت الفنانة السورية أصالة نصري، اليوم الأثنين، نبأ زواجها رسميًا من الشاعر العراقي فائق حسن، بنشر صورتها معه بالفستان الأبيض.
وكشفت أصالة عن تفاصيل قصة حبها مع فائق حسن والتي انتهت بالزواج، قائلة: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه".
وتابعت: "لحظه حوّلت مشاعرنا، كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة، وحب صادق، معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفوية، لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو".
وأضافت: "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر".
واستكملت: "أدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي، وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي فائق حسن، كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت، وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".
واختتمت: "لأول مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي، وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّة تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع، عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".
يذكر أن أصالة تزوجت للمرة الأولى عام 1992 من المنتج أيمن الذهبي، وأنجبت منه ابنتها شام الذهبي وخالد، ولكنها انفصلت عنه بعد عدة سنوات من زواجهما، وتحديدًا عام 2005.
ثم تزوجت في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج المصري طارق العريان، وأنجبت منه توأما، وفي 2020 أعلنت انفصالها عنه.