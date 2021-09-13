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فيديو.. مراسلة العربية تفاجيء وزير خارجية النمسا بتحدثها الألمانية

منذ 6 ساعات
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فيديو.. مراسلة العربية تفاجيء وزير خارجية النمسا بتحدثها الألمانية

نايف السالم (صدى):
فاجأت مراسلة قناة العربية فاطمة فهد، وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج، بترحيبها به باللغة الألمانية.

ورحب وزير الخارجية النمساوي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الذي عقد أمس الأحد ، بطريقة إلقاء المراسلة فاطمة فهد وتحدثها الألمانية.

وسألت فاطمة فهد الوزير النمساوي حول الاتفاق النووي مع إيران، لينفجر بالضحك مرحباً بطريقتها، كما رحب الأمير فيصل بن فرحان بطريقة المراسلة أيضا.

ورد وزير خارجية النمسا على سؤال المراسلة بأنه "حتى الآن لم يتم الاجتماع مع الولايات المتحدة فيما يخص هذا الملف، غير أن الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً مهماً في نقل الرسائل المتبادلة من وإلى الجانب الإيراني".

يذكر أن الأمير فيصل بن فرحان أكد أن اللقاء مع وزير الخارجية النمساوي يأتي استكمالاً لنهج التشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين، مشيرا أن الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030، ومبادرة "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، لتفعيل مساهمة بلاده في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية".

وأوضح خطورة استمرار مليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن، ورفضها لمبادرات السلام، واعتداءاتها المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية، واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق كورقة للابتزاز والمساومة.

وحول ملف المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا بين إيران ودول (5+1)، قال إنه تم تبادل الآراء أيضاً حيال ملف المفاوضات النووية، مؤكدا موقف المملكة العربية السعودية الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

قناة العربية
ألمانيا
وزير الخارجية
وزير خارجية النمسا
فيصل بن فرحان
فاطمة فهد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17372
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د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17372
منذ 4 ساعات
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17372
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د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17372
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د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17372
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ناميبيا التي احتلتها ألمانيا من عام 1884 حتى عام 1915.

كانت البلاد تعرف حينذاك بـ "جنوب غرب إفريقيا الألمانية"، وكانت جرائم الإبادة التي اقترفتها القوات الألمانية قد وُصفت من قِبل المؤرخين بـ "إبادة أوائل القرن العشرين المنسيّة".

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د محمد ماجد بخش
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لا صداقة حقيقية لكنها ابتسامة الليث حتى ترى أنيابه
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10133
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غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم أصلح أحوالنا...
الحزين
الله يحفظ الجميع إن شاءالله
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههه ومتى كان زواج المتعه عندها حرام .. اخاف انه ضحك عليها ولا عطاها الصداق المتأخر
الحزين
الحمدالله على السلامة
جاسم
والله شفت الافلام منها مقطوعه بالنصف في اكثر من محل سكراب اويد كلام الاخ محمد ان تشحن الى احد الدول الفقيره للاستفاده بدل الاتلاف...

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