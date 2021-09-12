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بالفيديو.. حسن الصبحان يكشف عن توقعاته لمباراة الهلال والاستقلال الإيراني

منذ 13 ساعة
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بالفيديو.. حسن الصبحان يكشف عن توقعاته لمباراة الهلال والاستقلال الإيراني

نواف السالم (صدى):
كشف حسن الصبحان، المعروف بـ "ملك التوقعات"، عن توقعاته لمباراة الهلال والاستقلال الإيراني التي تقام غدًا الاثنين، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا.

وقال "الصبحان" في مقطع فيديو نشره على "تويتر": "توقعاتي لمباراة الهلال والاستقلال الإيراني هو نسبة فوز الهلال مليار في المية مبروك فوز هلالي بإذن الله".

وأضاف: "النتيجة لن تقل عن 2-0 أو 3-1 وسيكون نجمها بيريرا وسالم الدوسري وغوميز وأعتقد يكون فيها ضربة جزاء".

يٌذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الاستقلال الإيراني غدًا الاثنين عندما يلتقي مع نظيره استقلال طهران، في مباراة تقام في استاد زعبيل بالإمارات.

 

الهلال
دوري أبطال آسيا
سالم الدوسري
الاستقلال الإيراني
بيريرا
غوميز
حسن الصبحان
ملك التوقعات
استاد زعبيل

التعليقات

أبو أحمد
أبو أحمد عدد التعليقات : 1
منذ 11 ساعة
الله يكفينا شرك
سعيد الهلالي
سعيد الهلالي عدد التعليقات : 171
منذ 9 ساعات
من قال فوز مليار. الله يستر من ملياره دايم يقول مليار ويخسر ذالك النادي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17378
منذ 6 ساعات
تنفيس أو متنفس التوقعات .. هذا مرض عضال يصيب العقل عندما يحسب أنه ملم وعارف وفاهم كل حاجة في الموضوع والموضوع بسيط جدا تراه .. ناس وحياة وكفن وانتهينا وبعدها ميزان وحساب وبعدها جنة أو نار
خريط سريط
خريط سريط عدد التعليقات : 35
منذ 4 ساعات
كذب المنجمون ولو صدقوا
وما اكثر كذباته… هههههههههه
نايف الشمري
نايف الشمري عدد التعليقات : 44
منذ ساعة
بالنسبه لي انا اتمنا فوز الاستقلال على الزعيق انا اليوم ايراني قلبا وقالبا اتمنى الفوز للاخوان الايرانيين
نايف الشمري
نايف الشمري عدد التعليقات : 44
منذ ساعة
ان شالله نبارك لاخواننا الايرانيين بللفوز على اللوبي الهلالي

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أحدث التعليقات

الشمالي الجنوبي
الحمدلله عل السلامة .. مشافى إن شاء الله
خبير زمانه
زواج المتعه عند الشيعه هو ليس زواج زنا واضح ولكن يلطفونه باسم زواج متعه حتى تتقبله النساء والمجتمع الزواج الشرعي معروف شروطه
السيد سعد
كلام اكيد
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله.
بلسم الروح
لا حول ولا قوة إلا بالله

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