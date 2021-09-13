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مختص في علم النفس: إذا لديك رغبة في الطلاق فانتظر فصل الشتاء

منذ يوم
15893
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مختص في علم النفس: إذا لديك رغبة في الطلاق فانتظر فصل الشتاء

نايف السالم (صدى):
نصح المختص في مجال علم النفس الدكتور محمد القحطاني، الأزواج بالتأني في اتخاذ القرارات خاصةً في فصل الصيف لضمان استمرار الحياة الزوجية.

وقال الدكتور محمد القحطاني، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن معظم المشاكل الزوجية تحدث في فصل الصيف، بسبب ضيق المزاج والتوتّر، لافتاً إلى أنها قد تنتهي بالطلاق.

وتابع: "أغلب مشاكل الزواج تبدأ في فصل الصيف، ضيق المزاج، مصاريف، مناسبات، توتّر وقد تنتهي بالطلاق!.. إذا لديك الرغبة في الطلاق فانتظر إلى فصل الشتاء، يتحسن الجو والمزاج، ومتّع نفسك بإجازة، وبعدها قيم العلاقة الزوجية وفكّر بعمق.. ثم اتخذ قرارك".

 

الشتاء
الطلاق
الحياة الزوجية
الصيف
خلافات زوجية
علم النفس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134090
منذ يوم
ههههههههههههههههههههههه ..

.. تحليل وتعليل منطقي ..
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 68
منذ يوم
الله يصلح احوال جميع الازواج ويجمعهم على محبة ومودة وخير ولا يجيب الزعل والفراق والبعد والكراهية بينهم ويبعد عنهم كل مكروه وسوء وشر أمين يارب ..
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 651
منذ يوم
الله اكبر صار من كثر الطلاق تنخلق اقتراحات .. طيب تمام أقتراح جميل واذا رجع الصيف !!
ابونايف
ابونايف عدد التعليقات : 2384
منذ 17 ساعة
عشان تنزل فاتورة الكهرباء ههههههه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53208
منذ 13 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههه ارى ان فصل الربيع افضل وخصوصا اذا اخذ الزوجه في روض اخضر واسمعها بعض كلمات المديح والغزل لتنتهي مشاكلهم . معظم الشباب لا يعرفون كيف يتعاملون مع المراءه
محمد
محمد عدد التعليقات : 14
منذ ساعة
ههههههههههههه مسكين أنت سبب الطلاق أرتفاع المعيشة وقله المال مين سببهم ؟
مهموم
مهموم عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
أنا مشاكلي الزوجية كانت في الشتاء وش رأيك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خالد
دياثه وساخه قرف انحطاط
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. يقولون // البياره ماتدري انها امتلأت حتى تفيض ... ( يكرم من يقرا ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالكم وفالكم .. عفن متفسخ جداً ..
عندما يغيب المساء
الاخوه إلى يقلون تعصب وجهل تروا الشيطان له مادخل والله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يبتلينا

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