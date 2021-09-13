مختص في علم النفس: إذا لديك رغبة في الطلاق فانتظر فصل الشتاء

نايف السالم (صدى):
نصح المختص في مجال علم النفس الدكتور محمد القحطاني، الأزواج بالتأني في اتخاذ القرارات خاصةً في فصل الصيف لضمان استمرار الحياة الزوجية.
وقال الدكتور محمد القحطاني، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن معظم المشاكل الزوجية تحدث في فصل الصيف، بسبب ضيق المزاج والتوتّر، لافتاً إلى أنها قد تنتهي بالطلاق.
وتابع: "أغلب مشاكل الزواج تبدأ في فصل الصيف، ضيق المزاج، مصاريف، مناسبات، توتّر وقد تنتهي بالطلاق!.. إذا لديك الرغبة في الطلاق فانتظر إلى فصل الشتاء، يتحسن الجو والمزاج، ومتّع نفسك بإجازة، وبعدها قيم العلاقة الزوجية وفكّر بعمق.. ثم اتخذ قرارك".