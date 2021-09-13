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بالفيديو.. لحظة استخراج مواطن لجالونين خمر مدفونة في البر

منذ يوم
19317
17
بالفيديو.. لحظة استخراج مواطن لجالونين خمر مدفونة في البر

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو متداول، عن شخص أخرج جالونين خمر مدفونة في الرمال بإحدى المناطق الصحراوية.

وأوضح الفيديو، لحظة استخراج الشخص للجالونين من البر؛ حيث فتح غطاء كل جالون وأخذ يسكبه على الأرض، قائلًا: "هذول الجركلين لقيتهم جاهزات مجهزات للي بيكشتون الخمر، أعوذ بالله خمر هذا الجركل الأول" .

وتابع: "شوفون هذا المشمش، هذول يمرون ويأخذونهم ويقعدون يشربون بهالبر، وهذا الثاني، شوف هذا تمر" ، مضيفًا:" يطلعون يكشتون يجهزونه يلاقوه بعد أسبوعين يصير جاهزا ويأخذونه ويشربونه"، فيما تخلص منهما فوق الرمال.

 

البر
الصحراء
مواطن
خمر
جالونين خمر

التعليقات

النشمي
النشمي عدد التعليقات : 535
منذ يوم
طيب وش المطلوب
النشمي
النشمي عدد التعليقات : 535
منذ يوم
وش المطلوب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134090
منذ يوم
مع ان التخكير فعل شيطاني خبيث ، إلا انك اشطن واخبث من هذا الفعل .. والأثنين منهي بل محرم ومجرّم كل منهما في الإسلام .. لماذا تتجسس على خلق الله ، ماهم باالقرب من بيتك ولا حتى باالقرب من املاكك ، هذولا باالبر ، اتركهم للدوله اذا بدى منهم مايوجب ذالك من جهة المختصين وليس انت ..

.. انا لو شفتك تفعل هاالفعل لحظتها ، لأمغطك جنب هاالجراكل حتى تقذف ماقفذفن .. هو صحيح فعل منكر ولكن فعلك اشد منكراً من الفعل نفسه .. هذا والله اعلم بصالح عباده .. تجسس ورا خلق الله ليه ..!!؟!؟!؟
7UP
7UP عدد التعليقات : 2889
منذ يوم
هههههههههههه
7UP
7UP عدد التعليقات : 2889
منذ يوم
بكم العلبة ياهووووه
هواوي
هواوي عدد التعليقات : 2889
منذ يوم
النشمي ليش زعلان ؟؟ هههههاهههههااهههههها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134090
منذ يوم
مع ان التخكير فعل شيطاني خبيث ..
.........
مع ان التخمير فعل شيطاني ...........للتصحيح........
هواوي
هواوي عدد التعليقات : 2889
منذ يوم
ابو محمد كم علبة تبي خلصنا ؟؟ هههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134090
منذ يوم
ماني بحاجة علب لله الحمد والشكر ، بضاعتك عندي كاسده ..

.. دور زباينك بعيد عني يا هواوي ..
.. بس اقدر فيك خفة دمك ..
شمه
شمه عدد التعليقات : 205
منذ يوم
الرازق بالسماء والحاسد بالارض
هواوي
هواوي عدد التعليقات : 2889
منذ يوم
يمه منك ياشمه ... ههههههههههههههههه
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 68
منذ يوم
استغفر الله بعض البشر مدري كيف عقولهم تسمح لهم ان ان يشربون زيالقذارة والوساخة هذي اعوذ بالله من الشيطان .. مريضيين وربي . ياخي ع الاقل اذا انت مخربها خذلك شي نظيف مو مياه البيارة والخرى ذا!
الله يبعدنا عن هذا المنكر العظيم
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 68
منذ يوم
لعن اللّه الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله إليه.
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2468
منذ يوم
المقطع قديييييييم جدا
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82854
منذ 23 ساعة
طيب ليش النشر
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53208
منذ 13 ساعة
طيب وانت مالك ؟ هذا نبيث من صناعة ابو جهل وابو لهب . بعدين ايش عرفك بمكان الجالون
مهموم
مهموم عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
وأنت وش دخلك ليش اللقافه هو مدفون في البر لاحقهم حتى في البر الله يلعن هاالعينات عالم ملقف ماعنده شيء إلا التخريب والتجسس وراء خلق الله يامريض زلع الله يلعن ذا الوجهه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خالد
دياثه وساخه قرف انحطاط
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. يقولون // البياره ماتدري انها امتلأت حتى تفيض ... ( يكرم من يقرا ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالكم وفالكم .. عفن متفسخ جداً ..
عندما يغيب المساء
الاخوه إلى يقلون تعصب وجهل تروا الشيطان له مادخل والله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يبتلينا

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