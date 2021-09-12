نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأمير سطام معلقًا على صورة الظواهري: بطلوا حركات هوليوود

منذ ساعتين
1651
2
الأمير سطام معلقًا على صورة الظواهري: بطلوا حركات هوليوود

عادل الحربي (صدى):
سخر الأمير سطام بن خالد آل سعود، من ظهور الإرهابي أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، بالتزامن مع الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، بالزي السعودي.

ونشر الأمير سطام صورة الظواهري معلقا: "من قلب إيران يطل علينا الإرهابي أيمن الظواهري متنكرًا بزي سعودي، بطلوا حركات هوليوود تكفون".

ولم تنجح المحاولة الخبيثة من ظهور الظواهري بالزي السعودي في النيل من المملكة، بل جاءت بنتيجة عكسية فضحت الرسائل الضمنية الخبيثة التي سعت إلى استهداف المملكة، بعدما فشلت جميع المزاعم التي حاولت توريط المملكة في أحداث سبتمبر.

يذكر أن الظواهري قد تولى قيادة "تنظيم القاعدة" عام 2011 بعد مقتل أسامة بن لادن على أيدي قوات العمليات الخاصة الأمريكية في باكستان.

اقرأ أيضا

"صورة".. أيمن الظواهري يتنكر بزي سعودي بعد أن خلع عمامته الإيرانية

تنظيم القاعدة
احداث سبتمبر
أيمن الظواهري
الزي السعودي
الامير سطام

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53194
منذ 12 دقيقة
هذا الحقير ما هو الا العوبه في يد ايران والاستخبارات الامريكيه تديره بالرموت كنترول
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17367
منذ 5 دقائق
العلاقات الدولية تحتاج وجها لكل جهة .. واللعب على المكشوف لا يجدي نفعا في السياسة مالم يصاحب ذلك شحوب وجمود وإظهار الامتعاض وعدم الارتياح وتغيير التوجهات بما يخدم رأب الصدع وحلحلة المستعصي من الأمور

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العلاقات الدولية تحتاج وجها لكل جهة .. واللعب على المكشوف لا يجدي نفعا في السياسة مالم يصاحب ذلك شحوب وجمود وإظهار الامتعاض وعدم الارتياح...
ابو عمار
الحمد لله على السلامه
د محمد ماجد بخش
الإرهاب الدولي حوادث وتأريخ وأرقام .. لا صداقة حقيقية لكنها ابتسامة الليث حتى ترى أنيابه
ابو عمار
هذا الحقير ما هو الا العوبه في يد ايران والاستخبارات الامريكيه تديره بالرموت كنترول
ابو عمار
حسبي الله على من تسبب في قتلها ورميها في الشارع

أخر الأخبار

آل زلفة: شعبا اليمن وأفغانستان معرضان لأكبر مجاعة عرفها التاريخ
آل زلفة: شعبا اليمن وأفغانستان معرضان لأكبر مجاعة عرفها التاريخ
منذ 4 دقائق 1079
العثور على جثة فتاة بملابسها الداخلية في الشارع بمصر
العثور على جثة فتاة بملابسها الداخلية في الشارع بمصر
منذ 35 دقيقة 296
الإطاحة بـ 8 يمنيين سرقوا ممتلكات بـ 600 ألف ريال في الرياض
الإطاحة بـ 8 يمنيين سرقوا ممتلكات بـ 600 ألف ريال في الرياض
منذ ساعة 1340
الأطباء يتوقفون عن العمل بسبب البنزين في لبنان
الأطباء يتوقفون عن العمل بسبب البنزين في لبنان
منذ ساعة 1291
رسميًا..أصالة تعلن زواجها من العراقي فائق حسن
رسميًا..أصالة تعلن زواجها من العراقي فائق حسن
منذ ساعتين 539
الأمير سطام معلقًا على صورة الظواهري: بطلوا حركات هوليوود
الأمير سطام معلقًا على صورة الظواهري: بطلوا حركات هوليوود
منذ ساعتين 1651
قاتل والديه في مكة يعمل بأحد القطاعات الأمنية وادعى المهدية سابقًا
قاتل والديه في مكة يعمل بأحد القطاعات الأمنية وادعى المهدية سابقًا
منذ ساعتين 1906
"دانية عقيل" أول امرأة سعودية وعالمية تحقق بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية
"دانية عقيل" أول امرأة سعودية وعالمية تحقق بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية
منذ 3 ساعات 1490
فيديو.. مراسلة العربية تفاجيء وزير خارجية النمسا بتحدثها الألمانية
فيديو.. مراسلة العربية تفاجيء وزير خارجية النمسا بتحدثها الألمانية
منذ 3 ساعات 2225
فيديو.. لحظة انقلاب سيارة بطريق الهدا بعد فقدان السيطرة عليها
فيديو.. لحظة انقلاب سيارة بطريق الهدا بعد فقدان السيطرة عليها
منذ 4 ساعات 2114