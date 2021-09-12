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"دانية عقيل" أول امرأة سعودية وعالمية تحقق بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية

منذ ساعة
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"دانية عقيل" أول امرأة سعودية وعالمية تحقق بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية

ماجد محمد (صدى):
كتبت دانية عقيل التاريخ، كأول امرأة سعودية وعربية وعالمية تحقق بطولة كأس العالم لراليات الباها الصحراوية فئة T3.

وتعتبر دانية عقيل أول محترفة سعودية تحصل على رخصة سباق الدراجات النارية، وشاركت في بطولة الإمارات العربية المتحدة كأول محطة لها في مشوارها الرياضي.

ومن جانبه هنأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل دانية بقوله: "ألف مبروك لبطلتنا دانية عقيل تحقيقها بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها في فئة T3 ".

وستشارك دانية عقيل في رالي داكار العالمي 2022 الذي يُقام في المملكة وذلك بدعوة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

يذكر أن يزيد الراجحي وسفير رياضة المحركات السعودية فاز في التتويج بلقب باها إيطاليا وهو يشكل الجولة الثامنة ما قبل الأخيرة من كأس العالم لـ الراليات الصحراوية.

وحقق الراجحي المركز الأول في الترتيب العام للسائقين بزمن إجمالي قدره 5.02.47.3 ساعة بعد اجتيازه مسافة 359.42 كلم على متن سيارة تويوتا هايلوكس حيث تُعد المرة الثانية التي يفوز فيها البطل السعودي على الأراضي الإيطالية في مسيرته الاحترافية.

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يزيد الراجحي
وزير الرياضة
الراليات الصحراوية
رالي داكار
دانية عقيل
راليات الباها

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17358
منذ ساعة
إذا فيكن خير اصعدن الفضاء .. هذا هو التحدي الحقيقي للمرأة.. إن تصبح رائدة فضاء وأمامكن ١٠ سنوات لتحقيق الهدف .. خذن راحتكن

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د محمد ماجد بخش
كرش وقرش .. الرابع تابع جامعة الدول العربية المصغرة
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
في جميع مقالاتك ألمس نفس الصوت المبحوح الذي يطالب بتغيير حركة عقارب الساعة للخلف .. ما عليك سوى قلب البطارية الجافة ويمضي الوقت بعكس...
ابوسعد
نسأل الله لهم التوفيق والبطوله
د محمد ماجد بخش
لا يستمتع بالقبلات من في شفاهه جرح 🌺 الله يشافي ويعافي كل مجروح

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