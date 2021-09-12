"دانية عقيل" أول امرأة سعودية وعالمية تحقق بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية

ماجد محمد (صدى):
كتبت دانية عقيل التاريخ، كأول امرأة سعودية وعربية وعالمية تحقق بطولة كأس العالم لراليات الباها الصحراوية فئة T3.
وتعتبر دانية عقيل أول محترفة سعودية تحصل على رخصة سباق الدراجات النارية، وشاركت في بطولة الإمارات العربية المتحدة كأول محطة لها في مشوارها الرياضي.
ومن جانبه هنأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل دانية بقوله: "ألف مبروك لبطلتنا دانية عقيل تحقيقها بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها في فئة T3 ".
وستشارك دانية عقيل في رالي داكار العالمي 2022 الذي يُقام في المملكة وذلك بدعوة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
يذكر أن يزيد الراجحي وسفير رياضة المحركات السعودية فاز في التتويج بلقب باها إيطاليا وهو يشكل الجولة الثامنة ما قبل الأخيرة من كأس العالم لـ الراليات الصحراوية.
وحقق الراجحي المركز الأول في الترتيب العام للسائقين بزمن إجمالي قدره 5.02.47.3 ساعة بعد اجتيازه مسافة 359.42 كلم على متن سيارة تويوتا هايلوكس حيث تُعد المرة الثانية التي يفوز فيها البطل السعودي على الأراضي الإيطالية في مسيرته الاحترافية.
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