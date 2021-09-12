امرأة تساعد زوجها لاستدراج القاصرات وهتك عرضهن!

القاهرة (صدى):
يواجه رجل في مصر تهمة استدراج 6 فتيات قاصرات بمساعدة زوجته وهتك عرضهن، وذلك بعد إيهامهن بأنه طبيب نفسي، وأنهن في حاجة للعلاج الفوري.
والأمر الذي أثار جدلا في مصر، أن المتهم كان ينفذ جرائمه بمساعدة زوجته من خلال الاتفاق مع الضحايا، حيث كانت ترافقه أثناء لقاء بعض من المجني عليهن وذويهن في المنزل، كي تبث الطمأنينة في نفوسهن تجاه المتهم، بالإضافة إلى تمكنه من تنفيذ جريمته والانفراد بالفتيات.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهم بعد ورود عدة بلاغات من المجني عليهن، فيما عثرت خلال تفتيش مسكنه على رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها الطبيب.
وأحالت النيابة العامة المتهم وزوجته إلى محكمة الجنايات، التي أجلت محاكمتهما خلال الجلسة التي عقدت أمس الأحد، إلى 9 أكتوبر المقبل.