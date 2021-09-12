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امرأة تساعد زوجها لاستدراج القاصرات وهتك عرضهن!

منذ ساعة
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امرأة تساعد زوجها لاستدراج القاصرات وهتك عرضهن!

القاهرة (صدى):
يواجه رجل في مصر تهمة استدراج 6 فتيات قاصرات بمساعدة زوجته وهتك عرضهن، وذلك بعد إيهامهن بأنه طبيب نفسي، وأنهن في حاجة للعلاج الفوري.

والأمر الذي أثار جدلا في مصر، أن المتهم كان ينفذ جرائمه بمساعدة زوجته من خلال الاتفاق مع الضحايا، حيث كانت ترافقه أثناء لقاء بعض من المجني عليهن وذويهن في المنزل، كي تبث الطمأنينة في نفوسهن تجاه المتهم، بالإضافة إلى تمكنه من تنفيذ جريمته والانفراد بالفتيات.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهم بعد ورود عدة بلاغات من المجني عليهن، فيما عثرت خلال تفتيش مسكنه على رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها الطبيب.

وأحالت النيابة العامة المتهم وزوجته إلى محكمة الجنايات، التي أجلت محاكمتهما خلال الجلسة التي عقدت أمس الأحد، إلى 9 أكتوبر المقبل.

مصر
اغتصاب
منوعات
هتك عرض
الشرطة المصرية
طبيب نفسي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134064
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 367
منذ ساعة
يالطيف ..
اين بلغ الإجرام بالبعض ..
حتى وصل إلى أن تساعد المرأة التي يغلب جانب الخير والرحمة
زوجها في إجرامه ..
شيء مهول .. وجريمة نكراء .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17345
منذ 23 دقيقة
هذه قمة الحقارة تتجلى في ٢٠٢١ م

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نعوذ بالله من مثل هذا الحال.. عقوق وقطع رحم وقتل وتشويه سمعة. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به.. الله يربط على قلب البنت

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