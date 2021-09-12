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كل واحد ما صدق خبر مع زوجته
منذ 11 ساعة
1929
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 53202
منذ ساعة
الله اعلم بنيتهم
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أحدث التعليقات
عندما يغيب المساء
الله المستعان والله الحال اليوم يبكي ياليت تعلمنا ايش ((المشرق)) بغى اعرف نفس الي عندنا والس اختلاف أسماء
ابراهيم
من حقك تتغلي
عندما يغيب المساء
والله ياكثر إلى هربن
ابراهيم🕊
انا لو تعطى لي السلطة على هذه البلاد بس لمدة دقيقة واحدة فقط كان أصدرت حكم بإخراج جميييييع الأجانب من البلاد وجعلتها للسعوديين فقط.
ابراهيم🕊
طيب عرفنا ان الأغذية مفيدة ولكن السؤال المحير ماهي يترى؟😂
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