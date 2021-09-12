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"القاضي" يرفع الشكر للقيادة على تعيينه نائباً لوزير الرياضة

منذ ساعتين
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"القاضي" يرفع الشكر للقيادة على تعيينه نائباً لوزير الرياضة

نواف السالم (صدى):

رفع معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبًا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

وقال معاليه بهذه المناسبة: "ببالغ الفخر والاعتزاز أشكر قيادتنا الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، وأدعو الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينني على خدمة وطننا الغالي، من خلال بذل كل الجهد وتحقيق التطلعات وتأدية المهام كما يجب".

وأضاف: "إن الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة، أسهم بشكل كبير في تحقيق قفزات كبيرة ورفع اسم المملكة عاليًا في المحافل الدولية عبر استضافة وإقامة العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة، متطلعين بمشيئة الله تعالى وبمتابعة دقيقة من أخي سمو وزير الرياضة والعاملين في الوزارة بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات قيادتنا بما يحقق مستهدفات مع رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بالقطاع الرياضي".

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز
القطاع الرياضي
وزير الرياضة
بدر بن عبدالرحمن القاضي
نائب وزير الرياضة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17345
منذ 18 دقيقة
ما شاء الله على التوافق .. يظهر أنه صديق العمر وزميل الدراسة منذ نعومة الأظفار .. غلى البركة وتهانينا له بثقة القيادة الحكيمة وعمله كعضو فاعل ضمن أعضاء الحكومة الرشيدة

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ما شاء الله على التوافق .. يظهر أنه صديق العمر وزميل الدراسة منذ نعومة الأظفار .. غلى البركة وتهانينا له بثقة القيادة الحكيمة وعمله...
بلبل البحر
نعوذ بالله من مثل هذا الحال.. عقوق وقطع رحم وقتل وتشويه سمعة. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به.. الله يربط على قلب البنت

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