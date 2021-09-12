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بالفيديو.. حسن الصبحان يكشف عن توقعاته لمباراة الهلال والاستقلال الإيراني

منذ ساعتين
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بالفيديو.. حسن الصبحان يكشف عن توقعاته لمباراة الهلال والاستقلال الإيراني

نواف السالم (صدى):
كشف حسن الصبحان، المعروف بـ "ملك التوقعات"، عن توقعاته لمباراة الهلال والاستقلال الإيراني التي تقام غدًا الاثنين، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا.

وقال "الصبحان" في مقطع فيديو نشره على "تويتر": "توقعاتي لمباراة الهلال والاستقلال الإيراني هو نسبة فوز الهلال مليار في المية مبروك فوز هلالي بإذن الله".

وأضاف: "النتيجة لن تقل عن 2-0 أو 3-1 وسيكون نجمها بيريرا وسالم الدوسري وغوميز وأعتقد يكون فيها ضربة جزاء".

يٌذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الاستقلال الإيراني غدًا الاثنين عندما يلتقي مع نظيره استقلال طهران، في مباراة تقام في استاد زعبيل بالإمارات.

 

الهلال
دوري أبطال آسيا
سالم الدوسري
الاستقلال الإيراني
بيريرا
غوميز
حسن الصبحان
ملك التوقعات
استاد زعبيل

التعليقات

أبو أحمد
أبو أحمد عدد التعليقات : 1
منذ 47 دقيقة
الله يكفينا شرك

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