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صدور ثلاثة أوامر ملكية

منذ ساعة
6720
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صدور ثلاثة أوامر ملكية

الرياض (صدى):
صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية كريمة فيما يلي نصوصها :

الرقم أ / 69

التاريخ 5 / 2 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 283 ) بتاريخ 8 / 8 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى معالي المهندس / ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

ثانياً : يُعين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم أ / 70

التاريخ 5 / 2 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر بالأمر الملكي رقم ( 6801 ) بتاريخ 11 / 2 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين المهندس / ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم أ / 71

التاريخ 5 / 2 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين الأستاذ / بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17331
منذ 48 دقيقة
وفق الله أصحاب المعالي السادة الوزراء ونوابهم لما فيه خير الدين ثم الوطن والمليك وحفظ الله لهم دينهم وأمانتنهم واستودعهم بحفظه وكللهم بتوفيقه إن على ما يشاء قدير
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82927
منذ 46 دقيقة
بالتوفيق
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134053
منذ 30 دقيقة
موفقين خير كل في مهمته ، وحفظ خادم الحرمين الشريفين من كل شر واطال عمره .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير كل في مهمته ، وحفظ خادم الحرمين الشريفين من كل شر واطال عمره .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل انك تقبل حتى ماطا قدمه .. هو السبب في وصولك لهذه الدرجه زالإحترام ، بعد الله ، اشكر الله ثم اشكر والدك .....
خالد الغامدي
الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنه ياااارب العالمين
عندما يغيب المساء
بالتوفيق
د محمد ماجد بخش
صحة الشعر من صحة البدن .. ومناخ الشعر يأتي في الدرجة الأولى بعد الصحة العامة .. وخاصة التغيرات والتحولات المغناطيسية وتشمل الظواهر الفيزيائية والمواد...

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