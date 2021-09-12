"الإرياني": الحوثيون يحولون مطار صنعاء إلى ممر لتهريب الأسلحة

فهمي محمد (صدى):
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هى المسؤولة عن إغلاق مطار صنعاء الدولي وما يترتب عليه من معاناة إنسانية للمواطنين في مناطق سيطرتها.
وأوضح أن ذلك يحدث جراء اصرارها على استخدامه لأغراض غير مدنية وتحويله إلى ممر لتهريب الاسلحة والتكنولوجيا العسكرية وخبراء من إيران وحزب الله اللبناني.
وقال "الإرياني" عبر حسابه على "تويتر": "عرضت الحكومة خلال جولات التفاوض المختلفة وقدمت للمبعوث الأممي السابق، عدد من المبادرات لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية".
وأضاف: "رفضت مليشيا الحوثي تلك المبادرات والمقترحات وأصرت على فتح خطوط مباشرة بين صنعاء، طهران والعواصم التي تسيطر عليها مليشياتها الطائفية في المنطقة".
ويأتي ذلك رغم عدم وجود رحلات مباشرة بين العاصمتين قبل الانقلاب، ورهنت ذلك باغلاق المطار أمام الرحلات المدنية لتؤكد أن معاناة اليمنيين لا تعنيها.
وأكد وزير الإعلام اليمني على فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية وفق آلية تضمن استخدامه لاغراض مدنية، وأن يكون متاحا لكل اليمنيين، وعدم تحوله الى ممر لتهريب السلاح والخبراء وتصعيد وتيرة الصراع.