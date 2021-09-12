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الأمير سطام بن خالد: قيادات تنظيم القاعدة يمكثون في إيران

منذ 4 ساعات
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الأمير سطام بن خالد: قيادات تنظيم القاعدة يمكثون في إيران

الرياض (صدى):

أكد الأمير سطام بن خالد آل سعود، أن دول الغرب تتعامل بازدواجية في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وقال "الأمير سطام" عبر حسابه على "تويتر": "الجميع يعلم بأن قيادات القاعدة هربوا من أفغانستان ويمكثون في إيران بما فيهم أيمن الظواهري والعديد من الصف الأول والثاني لكن لم نسمع لأحد اتهمهم بدعم الإرهاب".

وأضاف: "لكم أن تتخيلوا لو كان هؤلاء بدولة عربية لكان الغرب حاربها بذريعة مكافحة الإرهاب إزدواجية تكشف حقيقة الغرب".

وكان توماس كين، رئيس لجنة التحقيق بهجمات 11 سبتمبر، قد صرح بعدم عثوره على أي شيء قد يدين السعودية في هجمات 11 سبتمبر، وذلك في جميع الوثائق التي نُشرت والتي لم تُنشر حول الهجمات.

فيما أشار إلى عثوره على معلومات تفيد تورط إيران في هجمات سبتمبر أكثر من السعودية، مبينًا أن أعضاء اللجنة يطاردون كل خيط .

إيران
هجمات 11 سبتمبر
الغرب
أيمن الظواهري
الأمير سطام بن خالد
قضاء الإرهاب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17339
منذ 10 دقائق
ما الجديد يا سمو الأمير ..

إيران .. إيران .. إيران

ما هو الرادع لإيران .. ومن هو الذي تستقوي به إيران .. دعم روسيا لإيران غير محدود ويصل للشراكة الاستراتيجية .. والكل مغمض عينيه ومغطيها بكرتون

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