نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين على المملكة

منذ 57 دقيقة
1319
1
حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين على المملكة

الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين على المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

 وأشار مركز الأرصاد، تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الأحمر.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، ارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

.

الباحة
مكة المكرمة
جازان
عسير
حالة الطقس
الأمطار الرعدية
الرؤية الأفقية
رياح نشطة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134044
منذ 37 دقيقة
خير ان شاء الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادري انك انت وغنيماتك تستغيثون تبون المطر ، جددت سالفة الهزاني وبقر اهل الديره يوم يستغيث معهن .. وما اقول يا دكتور الا الله...
ابو محمد 😎 ✍️
هازي الأم المساليه ، تحبسوهاا لييييييه ....؟؟؟ .. قالوا // لما يجي العيب من اهل العيب ، ماهو عيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياحبيبي يادكتور الزعااق ، والله يادكتور يا راعي الغنم ياالحبيب ، علقت على موضوعك هناك في خبر المكسيك .. الله يسامح اللي لخبط المواضيع...
ابو محمد 😎 ✍️
ياحبيبي يادكتور الزعااق ، والله يادكتور يا راعي الغنم ياالحبيب ، علقت على موضوعك هناك في بر المكسيك .. الله يسامح اللي لبط المواضيع...

أخر الأخبار

شرطة الرياض تضبط 4 أشخاص نفذوا 20 عملية نصب واحتيال
شرطة الرياض تضبط 4 أشخاص نفذوا 20 عملية نصب واحتيال
منذ 11 دقيقة 1119
الأمير سطام بن خالد: قيادات تنظيم القاعدة يمكثون في إيران
الأمير سطام بن خالد: قيادات تنظيم القاعدة يمكثون في إيران
منذ 13 دقيقة 1153
مدرب الاتحاد يمنح فريقه راحة قبل مواجهة النصر
مدرب الاتحاد يمنح فريقه راحة قبل مواجهة النصر
منذ 22 دقيقة 1179
صورة نادرة للأميرة الجوهرة بنت سعود في مطار أمستردام قبل 56 عاماً
صورة نادرة للأميرة الجوهرة بنت سعود في مطار أمستردام قبل 56 عاماً
منذ 24 دقيقة 1325
ضبط 1320 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة
ضبط 1320 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة
منذ 27 دقيقة 1149
الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قتل شاب لوالديه في مكة
الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قتل شاب لوالديه في مكة
منذ 41 دقيقة 1709
صورة نادرة للملك سعود وابنته "دلال" برفقة جون كيندي
صورة نادرة للملك سعود وابنته "دلال" برفقة جون كيندي
منذ 41 دقيقة 1319
شاهد.. رجل يتمكن من الإمساك بقطة سقطت من مكان مرتفع
شاهد.. رجل يتمكن من الإمساك بقطة سقطت من مكان مرتفع
منذ 45 دقيقة 344
مكتب توريدات يعلن عن حاجته لـ موظفة سعودية بشروط
مكتب توريدات يعلن عن حاجته لـ موظفة سعودية بشروط
منذ 52 دقيقة 1343
الإصابة تضرب مهاجم الأهلي قبل دقائق من مواجهة التعاون
الإصابة تضرب مهاجم الأهلي قبل دقائق من مواجهة التعاون
منذ 54 دقيقة 1431