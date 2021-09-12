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"صورة".. أيمن الظواهري يتنكر بزي سعودي بعد أن خلع عمامته الإيرانية

منذ ساعة
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"صورة".. أيمن الظواهري يتنكر بزي سعودي بعد أن خلع عمامته الإيرانية

وكالات (صدى):

أبرزت صورة لـ "أيمن الظواهري"، زعيم تنظيم القاعدة، وهو يظهر في مقطع فيديو مرتديًا الزي السعودي تزامنًا مع يوم 11 سبتمبر في محاولة خبيثة لربط الحادثة بالمملكة.

ويشير ذلك إلى ادعاءات "الظواهري" ومحاولة ربط هجمات 11 سبتمبر بالمملكة وهو الأمر الذي ليس له صلة بالمملكة، فمن المعروف عن "الظواهري" أنه يظهر بالعمامة السوداء في جميع خطاباته.

و"الظواهري" مصري الجنسية وهو زعيم تنظيم القاعدة خلفاً لأسامة بن لادن بعد ما كان ثاني أبرز قياديي منظمة القاعدة العسكرية التي تصنفها معظم دول العالم كمنظمة إرهابية من بعد أسامة بن لادن.

كما أنه زعيم تنظيم الجهاد الإسلامي العسكري المحظور في مصر، ورصدت الحكومة الأمريكية مكافأة تقدر بـ 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وكان توماس كين، رئيس لجنة التحقيق بهجمات 11 سبتمبر، قد صرح بعدم عثوره على أي شيء قد يدين السعودية في هجمات 11 سبتمبر، وذلك في جميع الوثائق التي نُشرت والتي لم تُنشر حول الهجمات.

فيما أشار إلى عثوره على معلومات تفيد تورط إيران في هجمات سبتمبر أكثر من السعودية، مبينًا أن أعضاء اللجنة يطاردون كل خيط .

أمريكا
إيران
تنظيم القاعدة
أسامة بن لادن
أيمن الظواهري
هجمات 11سبتمبر
الجهاد الإسلامي العسكري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134044
منذ 49 دقيقة
ياله من خبيث متقلب يثير الفتن ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادري انك انت وغنيماتك تستغيثون تبون المطر ، جددت سالفة الهزاني وبقر اهل الديره يوم يستغيث معهن .. وما اقول يا دكتور الا الله...
ابو محمد 😎 ✍️
هازي الأم المساليه ، تحبسوهاا لييييييه ....؟؟؟ .. قالوا // لما يجي العيب من اهل العيب ، ماهو عيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياحبيبي يادكتور الزعااق ، والله يادكتور يا راعي الغنم ياالحبيب ، علقت على موضوعك هناك في خبر المكسيك .. الله يسامح اللي لخبط المواضيع...
ابو محمد 😎 ✍️
ياحبيبي يادكتور الزعااق ، والله يادكتور يا راعي الغنم ياالحبيب ، علقت على موضوعك هناك في بر المكسيك .. الله يسامح اللي لبط المواضيع...

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