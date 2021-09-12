جارديم قبل مواجهة الاستقلال: نخوض مباراة هامة بالنسبة لنا ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية

ماجد محمد (صدى):
تحدث مدرب الهلال ليوناردو جارديم، عن استعدادات الفريق لمواجهة الاستقلال الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.
وقال ليوناردو جارديم، خلال المؤتمر الصحفي:"نخوض مباراة هامة بالنسبة إلينا، وتعد أحد أهدافنا التي نريد تحقيقها هذا الموسم".
وأشار:"عملنا واستعدينا خلال فترة توقف منافسات الموسم بشكل جيد"، مبينا:"قدم دوليو الفريق أداء جيدا خلال مشاركاتهم الماضية ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية".
وتابع:"نعمل مع كافة اللاعبين للوصول إلى التوليفة والتكتيك المناسب؛ لتحقيق نتائج مميزة مهما كانت الأسماء".
ومن جانبه، ذكر لاعب الهلال صالح الشهري":"نتطلع إلى مواصلة العمل بشكل أقوى؛ لتحقيق أهدافنا.. وإسعاد جماهيرنا"
لفت:"نسعى جميعا كفريق؛ لتحقيق نتيجة متميزة والتأهل إلى الدور ربع النهائي"، مبينا:"نتطلع إلى مواصلة العمل بشكل أقوى؛ لتحقيق أهدافنا وإسعاد جماهيرنا".
وأوضح:" نأمل أن نواصل تحقيق التميز، بعد النتائج المتميزة والرائعة والتي تحققت مع المنتخب".