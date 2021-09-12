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العنود اليوسف وتعليم نيرمين محسن لبس النقاب
منذ ساعتين
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134044
منذ 56 دقيقة
تماام التماام .. فليعلم بعضكن بعضا .. شي حلووو ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ادري انك انت وغنيماتك تستغيثون تبون المطر ، جددت سالفة الهزاني وبقر اهل الديره يوم يستغيث معهن .. وما اقول يا دكتور الا الله...
ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياحبيبي يادكتور الزعااق ، والله يادكتور يا راعي الغنم ياالحبيب ، علقت على موضوعك هناك في خبر المكسيك .. الله يسامح اللي لخبط المواضيع...
ابو محمد 😎 ✍️
ياحبيبي يادكتور الزعااق ، والله يادكتور يا راعي الغنم ياالحبيب ، علقت على موضوعك هناك في بر المكسيك .. الله يسامح اللي لبط المواضيع...
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