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العنود اليوسف وتعليم نيرمين محسن لبس النقاب

منذ ساعتين
951
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134044
منذ 56 دقيقة
تماام التماام .. فليعلم بعضكن بعضا .. شي حلووو ..

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ابو محمد 😎 ✍️
ادري انك انت وغنيماتك تستغيثون تبون المطر ، جددت سالفة الهزاني وبقر اهل الديره يوم يستغيث معهن .. وما اقول يا دكتور الا الله...
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لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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ابو محمد 😎 ✍️
ياحبيبي يادكتور الزعااق ، والله يادكتور يا راعي الغنم ياالحبيب ، علقت على موضوعك هناك في بر المكسيك .. الله يسامح اللي لبط المواضيع...

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