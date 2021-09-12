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ما هو السبب وراء ضعف النظر ليلاً
منذ 3 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134049
منذ 51 دقيقة
احسنت يا دكتور .. منكم نستفيد جزاك الله خير ..
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أحدث التعليقات
Reem
الخبيث المختبئ
reem
ماشاء الله تبارك الله صراحه هذي الصور اللي لازم يطلعون عليها البنات اللي ماخذين العبايه للكشخه والزينه وهي اصلن للستر والحشمه
حبظلم الاثول
ضبط الجاني داخل دورة المياه ينتظر الجن يفزع له تلبسه جن عفاريت ملكت عقله
حبظلم الاثول
ضبط الجاني داخل دورة المياه ينتظر الجن يفزع له تلبسه جن عفاريت ملكت عقله
م
شوف العفة والطهارة ..ويقولوا ماكان الحريم يتغطوا الا في زمن الصحوة..قاتل الله اعداء الحشمة والعفة والطهارة
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